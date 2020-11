CNCO estreia “Tan Enamorados”, primeiro single e vídeo de seu próximo álbum, “Déjà Vu”

PUBLICIDADE

O premiado grupo multiplatina CNCO lança hoje seu novo single e vídeo “Tan Enamorados” e confirma a data e o título de seu próximo álbum – Déjà Vu, que será lançado em 5 de fevereiro de 2021. O disco já está disponível para pré-venda AQUI.

Déjà Vu é uma coleção de hits latinos das últimas décadas, reinventados ao estilo do CNCO. A fim de lançar um pouco de luz no meio desta pandemia global, o grupo dedica este álbum cheio de canções românticas aos seus fãs.

O primeiro single da, produção “Tan Enamorados”, é uma versão fresca e moderna da balada popularizada em 1988. Sem dúvida, a bela versão interpretada pelo CNCO promete apaixonar os jovens seguidores que a descobrirão pela primeira vez, como aconteceu com seus pais que, com nostalgia, lembrarão a versão original.

O vídeo de “Tan Enamorados” foi gravado em Miami pelo renomado diretor Carlos Perez, da Elastic People. Para ver o clipe do vídeo agora, clique AQUI. Para ouvir a música, entre AQUI.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“No início da quarentena, tiramos uma folga depois de viajar durante os últimos anos. Todos pudemos nos reconectar com as nossas famílias e ter um tempo para pensar em tudo o que realizamos e na música que nos inspirou para que chegássemos aqui. Havia canções que imediatamente vieram à nossa mente, baladas românticas que todos amamos cantar. Decidimos nos divertir um pouco e reviver algumas canções clássicas, com o nome CNCO“, disseram Christopher, Erick, Joel, Richard e Zabdiel. “Prometemos lançar singles e vídeos daqui até o lançamento do álbum, no dia 5 de fevereiro“, acrescentaram os jovens.

Tan Enamorados Amor Narcótico Lo Dejaria Todo Entra En Mi VIda Hero Imaginame Sin Ti Solo Por Un Beso Mis Ojos Lloran Por Ti La Quiero A Morir Solo Importas Tu El Amor De Mi Vida Por Amarte Asi 25 Horas



Em agosto, o CNCO cantou no palco do MTV VMA Awards pela primeira vez. A apresentação espetacular de seu mais recente single, “Beso”, foi uma das duas únicas apresentações latinas da noite. Clique AQUI para reviver a apresentação. O CNCO encerrou aquela noite especial com chave ouro, recebendo seu primeiro MTV VMA por “Best Quarentine Performance” (Melhor Performance de Quarentena), um grande triunfo em uma categoria geral, superando grandes artistas como Lady Gaga, Post Malone e John Legend. Clique AQUI para ver seu triunfo.

SOBRE CNCO

Em menos de quatro anos, o CNCO se tornou um dos grupos mais influentes e bem-sucedidos do pop latino. Seus dois primeiros álbuns alcançaram o topo nas vendas de música em língua espanhola nos Estados Unidos. O quinteto também já ganhou prêmios como: Prêmio da Música Latino-Americana, Prêmio Juventud, Prêmio Billboard, Prêmio Lo Nuestro, Prêmio Tu Mundo, iHeartRadio Music Awards, Kids Choice Award e Teen Choice Award. Com mais de 3 bilhões de streams, 6.5 bilhões de visualizações de seus videoclipes e 12 discos de Ouro e Platina nos Estados Unidos e Porto Rico, os shows do CNCO sempre esgotam as bilheterias, e o quinteto tem fãs em todos os cantos do mundo.

O CNCO encerrou 2019 em grande estilo, realizando um pot-pourri de sete minutos com vários de seus hits na Times Square no Ano Novo (AQUI). Durante o ano passado, o grupo se apresentou no Good Morning America, no Teen Choice Awards e nos VMAs, da MTV. Os rapazes também apresentaram uma coleção-cápsula juntamente com Forever 2, foram indicados como artistas que devem ser seguidos no resumo Ones To Watch 2019, da revista People, bem como artistas revelação na revista Rolling Stone, em sua lista Breaking de outubro. Além disso, CNCO foi o primeiro artista latino a ser escolhido para a campanha Vevo LIFT e também apareceu na campanha MTV Push.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SITE FACEBOOK INSTAGRAM TWI TTER YOUTUBE TIKTOK