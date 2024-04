Clone de Jean Grey? Quem é Madelyne Pryor, vilã de X-Men ’97?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

X-Men ´97 está colocando os fãs da Marvel para reviver a nostalgia da animação dos mutantes da década de 90 e incluiu a famosa vilã Madelyne Pryor, a clone de Jean Grey, para dar mais curiosidade para a história.

Você já ouviu falar de Madelyne Pryor? Ou a conheceu como a clone de Jean Grey? O UOL conta para você a origem da personagem que é o assunto do momento da animação exibida pela Disney+.

DUAS JEAN GREY’S?

Ao final do segundo episódio de X-Men ´97, os mutantes ainda tentam lidar com a entrada de Magneto como líder do grupo a pedido de Charles Xavier. Entretanto, o tema fica em segundo plano assim que são surpreendidos com a aparição repentina de uma nova versão de Jean Grey na mansão.

Enquanto os heróis discutem sobre quem é a original, Ciclope não consegue esconder que não sabia quem era a verdadeira amada. Ele ainda tenta abrir diálogo com a Jean presente no dia a dia dos X-Men e acaba sendo ignorado ao dar a entender que acreditava que a outra era a original.

Confusa sobre seu passado, a Jean presente no dia a dia dos heróis passa a ser controlada pelo Senhor Sinistro e o público descobre que ela é um clone. Sob comando do vilão, ela decide atacar os mutantes enquanto foge da mansão Xavier com o filho Nathan.

Ciclope, Magneto e companhia saem em missão de resgate da criança, mas são facilmente derrotados e descobrem que o clone tem a identidade de rainha dos duendes. Mesmo debilitada, Jean Grey usa seus poderes psíquicos para proteger os amigos e invade a mente da clone para fazê-la entender que aquela vida não pertencia a ela.

O episódio se encerra com a Jean “clone” e Ciclope vencendo o Senhor Sinistro e Nathan voltando a mansão Xavier. Enquanto a criança é enviada ao futuro para curar uma infecção, a Jean “clone” se despede de Jean Grey dizendo que iria buscar a sua vida e poderia ser chamada de Madelyne Pryor.

QUEM É MADELYNE PRYOR?

Madelyne Pryor não é uma novidade na história dos mutantes e sofreu adaptações para entrar em X-Men ’97. Ela foi inserida nos quadrinhos em 1983 como uma pilota profissional com muita semelhança física com Jean Grey — que até aquele momento do anime havia morrido durante luta contra Vuk em “X-Men: Fênis Negra”.

Mesmo abalado pela perda da amada, Ciclope fica encantando pela nova personagem, principalmente por ter traços físicos iguais da ex, se casa após breve romance e tem um filho chamado Christopher.

Três anos depois, a Marvel decidiu trazer Jean Grey de volta para a história com a ideia de reunir os mais fortes do X-Men para formar a equipe X-Factor. A novidade é um impacto direto no casamento de Ciclope que não pensa duas vezes em largar o filho e Madelyne para ficar perto de Jean.

A história ganha contornos digno de novela das 21h com Madelyne Pryor se tornando uma vilã. Afinal, ela se revolta com a atitude do então companheiro e se torna a rainha dos duendes após ser corrompida por um demônio. Ela, inclusive, troca o nome do filho para Nathan como homenagem a um homem que fazia bullying com Ciclope nos tempos de orfanato.

Entretanto, Madelyne Pryor acaba sendo morta na saga X-Factor após batalha psíquica com Jean Grey. Com a personagem tão grande, o que poucos sabiam era sobre a origem dela. Onde nasceu? Como chegou até o primeiro encontro com Ciclope? Tudo foi por um simples acaso?

O escritor Chris Claremont, então, explicou que a personagem era uma clone de Jean Grey criada pelo Senhor Sinistro. O vilão havia colhido material genético de Jean Grey no dia de sua morte e utilizou na criação do clone.

A ideia era fazer Ciclope se envolver com o clone e ter um filho pela crença de que a junção dos DNAs daria origem ao mutante mais poderoso do mundo.

E COMO MADELYNE ENTROU EM X-MEN ’97?

O novo projeto da Marvel pecou em não explicar como Madelyne Pryor foi inserida no meio dos X-Men. Eles rapidamente entregam que ela é um clone do Senhor Sinistro, mas não esclarecem quando ocorreu a mudança de Jean Grey para o clone.

Na segunda temporada da animação em 90, Jean e Ciclope escapam de um plano maligno do Senhor Sinistro que já buscava roubar material genético de ambos. Será que a troca rolou ali? Ou foi quando Jean tem uma ressurreição surpreendente para entrar no X-Factor?

A decisão pode ser considerada um erro em virtude do projeto ter o objetivo de fazer os fãs de X-Men reviverem o sucesso da década de 90. Afinal, quase 30 anos depois é possível se lembrar completamente do enredo?

X-Men ’97 é diferente do que os fãs leram nos quadrinhos e pode surpreender ao longo dos próximos capítulos. Além disso, Madelyne seguiu viva e como a rainha dos duendes e deixou em aberto a chance de voltar a aparecer no projeto atual da Marvel.