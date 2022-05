Cleo Pires e Camila Pitanga lerão cartas escritas para Lula em lançamento de livro

“Querido Lula: Cartas a um Presidente na Prisão” (Boitempo) no próximo dia 31, no teatro Tuca, em São Paulo

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

Artistas como Denise Fraga, Camila Pitanga, Cleo Pires e Zélia Duncan vão realizar uma apresentação de lançamento do livro “Querido Lula: Cartas a um Presidente na Prisão” (Boitempo) no próximo dia 31, no teatro Tuca, em São Paulo.

A obra reúne 46 cartas enviadas ao ex-presidente Lula (PT) enquanto ele estava preso, e algumas delas serão lidas durante a performance. A publicação foi organizada pela historiadora francesa e brasilianista Maud Chirio, que é professora na França, onde o livro foi publicado neste ano.

Também participam da apresentação a vereadora Erika Hilton (PSOL-SP), a cantora Tulipa Ruiz, a ativista Preta Ferreira e o humorista Leandro Santos.