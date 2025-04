‘Sobreviventes’ homenageia Barahona com fábula intensa sobre resistência

O último longa-metragem do cineasta luso-brasileiro José Barahona, Sobreviventes, estreia nesta quinta-feira (24) em salas de cinema de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Salvador. A obra, lançada com distribuição da Pandora Filmes, transforma um naufrágio no século XIX em alegoria potente sobre os vestígios da escravidão e os dilemas da convivência humana diante da barbárie.

Na trama, um navio negreiro naufraga e um grupo de sobreviventes, entre negros e brancos, vê-se isolado em uma ilha. Ali, entre tensões, alianças improváveis e escolhas éticas, o filme imagina um experimento de reconstrução social em condições extremas. O roteiro, escrito em colaboração com o premiado escritor angolano José Eduardo Agualusa, reverte a lógica colonial ao dar centralidade às vozes africanas e aos sujeitos historicamente silenciados.

A produção foi rodada em Portugal em 2022 e marca o último projeto de Barahona, que morreu em novembro de 2024. Com passagens por festivais como IndieLisboa, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e Festival de Cinema Brasileiro de Paris, Sobreviventes também é uma homenagem à trajetória de um diretor conhecido por sua busca constante por histórias não contadas. Em sua carreira, Barahona cruzou fronteiras entre o real e o ficcional, do premiado documentário Nheengatu à adaptação de Estive em Lisboa e Lembrei de Você, baseada na obra de Luiz Ruffato.

A trilha sonora, assinada por Philippe Seabra, ganha um brilho especial com a participação de Milton Nascimento, que empresta sua voz a uma das faixas mais emotivas do filme. No elenco, nomes como Miguel Damião, Allex Miranda, Anabela Moreira, Roberto Bomtempo e Zia Soares ajudam a dar corpo à tensão moral e histórica que atravessa a obra.

Mais do que um drama histórico, Sobreviventes é um convite a refletir sobre as escolhas que ainda moldam o presente — e um adeus simbólico a um cineasta que nunca parou de questionar o passado.

Confira o trailer: