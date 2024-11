Jonathan Bailey conta por que precisou se despir em meio às gravações de ‘Wicked’

VITOR MORENO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Jonathan Bailey, 36, não tem nenhuma cena de nudez de “Wicked”, que estreia nesta quinta-feira (21) nos cinemas. Nos bastidores, porém, o ator precisou se despir em meio às gravações do filme, conforme contou em bate-papo com a imprensa internacional, do qual o F5 participou.

No musical, ele dá vida ao príncipe Fiyero, amigo das bruxas Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande). O jovem protagoniza um dos números mais impressionantes do longa, cantando “Dancing Through Life” na biblioteca da Universidade Shiz, onde todos estão aprendendo magia (ou a lidar melhor com ela) .

O figurino, no entanto, incluía uma calça de couro que acabou expondo mais do que deveria. “Na primeira vez que fiz um salto mortal com isso, todos os botões estouraram”, lembra. “Minha virilha rasgou 99 vezes.”

O esforço físico era tão grande que era preciso se recompor entre uma tomada e outra. “Eu suava tanto que tinha que me despir até literalmente nada além de uma tanga”, conta. “Essa é a versão um pouco menos elegante na vida real dessa cena [risos].”

O ator diz que tem gravações desses bastidores e acha graça quando sugerem que, agora, os fãs ficarão ansiosos para ver o “making of” do filme. “Seus travessos”, brinca.

A “experiência e profissionalismo das meninas”, como se refere às colegas de elenco, também foram importantes para o processo. Bailey diz que Ariana Grande, em especial, foi uma pessoa que o ajudou a se acalmar quando as coisas pareciam que poderiam sair do controle.

“Ari cruzava o olhar comigo do outro lado da sala e saber exatamente o que eu estava pensando”, conta ele, explicando que, mesmo de longe, os dois podiam se falar por fones que não podem ser vistos no filme.

“Suponho que filmar ‘Dancing Through Life’ ao longo de 10 dias foi meio como fazer um videoclipe”, compara. “Os dançarinos simplesmente arrasavam e muita coisa estava acontecendo ao meu redor. Me sentia um pouco como Helen Hunt em ‘Twister’, você meio que tem que procurar o olho do furacão e simplesmente flutuar com seu equipamento de segurança bem afivelado.”

Apesar das sequências quase acrobáticas, que o fizeram “roer as unhas”, ele diz que cantar e dançar ao mesmo tempo não foi o maior dificuldade do projeto. “A coisa que senti que era o maior desafio foi tentar equilibrar a necessidade desesperada de servir aos fãs e ao filme original de ‘O Mágico de Oz’ e também, claro, ao elenco original [da Broadway]”, afirma. “Norbert Leo Butz, cujo Fiyero me deixou impressionado, é um dos meus heróis.”

“WICKED”

Quando Estreia 21/11

Onde Nos cinemas

Classificação 10 anos

Elenco Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Ethan Slater e Marissa Bode, entre outros

Direção Jon M. Chu