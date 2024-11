Da Broadway aos cinemas, bruxas de ‘Wicked’ questionam ideia de bem e mal

BÁRBARA GIOVANI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

“Você é uma bruxa boa ou uma bruxa má?”, pergunta Glinda à Dorothy em um momento do filme “O Mágico de Oz”, dirigido em 1939 por Victor Fleming. Poucos minutos depois, Elphaba aparece em cena com sua pele verde e roupas pretas características. As duas feiticeiras acompanham a garota que é personagem principal no clássico, mas se tornam protagonistas no novo filme “Wicked”.

A pergunta inicial representa o questionamento central do novo longa, que estreou nos cinemas na última quinta-feira (21). Nele, a origem de Glinda e Elphaba são contadas, conhecidas como a Bruxa Boa do Sul e a Bruxa Má do Oeste, respectivamente.Em

“O Mágico de Oz”, a primeira ajuda Dorothy em sua jornada, enquanto a segunda atrapalha o caminho da protagonista. Mas o desenrolar de “Wicked” volta para quando as duas bruxas se conheceram na Universidade de Shiz, e mostra que a divisão de bem e mal não é tão clara assim.

A história será lançada em duas partes. A primeira já estreou e a continuação da trama chega ao circuito em novembro de 2025. No elenco, há nomes de peso. A cantora e atriz Ariana Grande interpreta Glinda, enquanto Cynthia Erivo -vencedora do Grammy por sua atuação em “A Cor Púrpura”- faz o papel de Elphaba.

Integram a lista Michelle Yeoh, que ganhou o Oscar de melhor atriz pelo filme “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, Jeff Goldblum e Jonathan Bailey.

“Wicked” é fruto de uma série de referências. É a primeira adaptação para o cinema do musical da Broadway de mesmo nome, que estreou em 2003. O espetáculo já fora criado com base no livro publicado por Gregory Maguire em 1995, “Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West”, obra que, por sua vez, aprofundou o universo de Oz criado por Lyman Frank Baum e lançado no livro original de 1900.

Nos palcos de teatro, a história se tornou um fenômeno que segue há 20 anos esgotando ingressos. Só no Brasil, o musical já foi visto por mais de 500 mil pessoas -em março de 2025, terá sua terceira temporada em São Paulo. A produção continua com Myra Ruiz e Fabi Bang como protagonistas, mas traz novidades aos fãs. Os ingressos já estão à venda.

WICKED

Estados Unidos, Grã-Bretanha, 2024.

Dir.: Jon M. Chu.

Com: Cynthia Erivo, Ariana Grande e Jonathan Bailey.

161 min. 10 anos

WICKED, O MUSICAL

Dir.: Ronny Dutra. Com: Myra Ruiz e Fabi Bang.

Livre

Retorna a São Paulo com novos cenários, figurinos e coreografias.

Estreia: qui. (20/3/2025). Ingr.: a partir de R$ 42,36 em ticketsforfur.com.br ou na bilheteria do teatro