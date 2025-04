Cine Brasília celebra os 65 anos da capital com mostra gratuita de filmes

O Cine Brasília entra no clima de celebração dos 65 anos da capital com uma programação intensa e gratuita entre os dias 19 e 22 de abril. A principal atração é a mostra “Brasílias em Cena”, que reúne 13 filmes com diferentes olhares sobre a cidade, em narrativas que atravessam a poesia urbana, o ativismo político, a ficção e o documentário.

Além de homenagear Brasília, a programação comemora o próprio aniversário do Cine, fundado em 22 de abril de 1960. Para marcar a data, uma sessão especialíssima de Psicose, de Alfred Hitchcock, será exibida no dia 22, às 20h, com entrada gratuita por ordem de chegada. O clássico foi justamente o filme escolhido para a celebração de 1 ano do cinema, em 1961.

Mostra “Brasílias em Cena”

A mostra abre no dia 19 de abril, às 10h, com Manual do Herói, de Fáuston da Silva. O longa mistura fantasia e crítica social ao acompanhar Agnus, um homem comum que recebe um misterioso manual que o leva a um universo paralelo. A produção volta à tela nos dias 20 e 21, às 19h e 14h, respectivamente.

Na mesma data, às 14h, ocorre a Sessão Acessível com o longa O Vazio do Domingo à Tarde, de Gustavo Galvão. A exibição conta com Libras, legendas descritivas e audiodescrição, e acompanha as trajetórias de Mônica, uma atriz em crise, e Kelly, uma jovem que sonha em ser estrela.

A programação segue com a ficção cômica Capitão Astúcia, de Filipe Gontijo (16h); o thriller político A Câmara, de Cristiane Bernardes e Tiago de Aragão (18h); e o premiado Branco Sai, Preto Fica, de Adirley Queirós, que encerra o primeiro dia às 20h.

No sábado (20), o documentário Dulcina, de Glória Teixeira, abre a programação às 14h, seguido pelo cult O Último Cine Drive-In, de Iberê Carvalho (16h), o sensível Rodas de Gigante, de Catarina Accioly (18h) e o sucesso Somos Tão Jovens, de Antonio Carlos da Fontoura (20h), que narra a juventude de Renato Russo.

O domingo (21) começa às 16h com dois curtas: Vladimir Carvalho: Cinema e Memória, de Marcia Zarur, com registros inéditos do cineasta brasiliense, e Plano B, de Getsemane Silva, sobre um filme censurado nos anos 1960. Às 18h, Democracia em Vertigem, de Petra Costa, ocupa a tela com seu olhar íntimo sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Encerrando a mostra, Eduardo e Mônica, de René Sampaio, é exibido às 20h20, recontando a história de amor que virou hino da cidade.

Aniversário do Cine e série “Cine Memórias”

Mais que um cinema, o Cine Brasília é um marco da história cultural da cidade. Inaugurado um dia após a fundação de Brasília, o espaço acompanhou a construção da capital e virou ponto de referência para a produção audiovisual do país.

Neste aniversário de 65 anos, além da exibição de Psicose no dia 22, o público poderá acompanhar a websérie Cine Memórias, com relatos inéditos de nomes como Ruy Guerra, Berê Bahia, Sara Silveira e André Luiz Oliveira. Os episódios serão lançados semanalmente no Instagram e no YouTube do Cine, abordando a importância do DF no audiovisual e a evolução do cinema moderno brasileiro.

Estreias da semana

Quatro novos títulos entram em cartaz nesta semana. Baixo Centro, de Samuel Marotta e Ewerton Belico, apresenta uma narrativa noturna e sensorial em Belo Horizonte. Já Presença, novo suspense de Steven Soderbergh, mergulha na rotina de uma família observada por uma entidade invisível.

De volta às telonas em cópia restaurada, Cidade dos Sonhos, de David Lynch, promete encantar e intrigar com sua atmosfera enigmática. Para o público jovem, a animação brasileira Abá e Sua Banda, de Humberto Avelar, traz uma jornada musical em um universo fantástico onde a diversidade cultural está em jogo.

Sessão Contraturno e filmes em cartaz

Nesta sexta-feira (18), a tradicional Sessão Contraturno exibe o documentário Milton Bituca Nascimento, dirigido por Júlia Moraes. A produção acompanha a turnê de despedida do cantor mineiro, revelando os bastidores e a força emocional de sua relação com o público.

Seguem em cartaz as produções Onda Nova, restaurado em 4K; Parthenope: Os Amores de Nápoles, de Paolo Sorrentino; e Meu Nome é Maria, drama biográfico que revisita a vida da atriz Maria Schneider.

SERVIÇO – CINE BRASÍLIA

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

Informações pelo WhatsApp: 61 99878-2198 ou [email protected]

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link: ingresso.com/cinema/cine- brasilia

Mais informações: cinebrasilia.com ou @cinebrasiliaoficial