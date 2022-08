‘Weird’, com Daniel Radcliffe, ganha novo trailer

Na sequência de imagens, além de encarnar o senso fashion do artista, Daniel solta a voz em diferentes apresentações

Weird, filme biográfico de “Weird Al” Yankovic, cantor e compositor de paródias americano, teve trailer divulgado nesta segunda-feira, 29. Nele, Daniel Radcliffe aparece irreconhecível por sua caracterização como protagonista.

Na sequência de imagens, além de encarnar o senso fashion do artista, Daniel solta a voz em diferentes apresentações. Vale ressaltar que o filme evidencia não somente a carreira do cantor, como também seu estilo de vida e paqueras com celebridades.

Além de Daniel Radcliffe, o elenco do longa conta com Evan Rachel Wood, Abbott Elementary, Rainn Wilson, Toby Husse Julianne Nicholson, entre outros.

A estreia de Weird nos Estados Unidos está prevista para o dia 4 de novembro, na plataforma de streaming Roku. Ainda não há informações sobre o lançamento no Brasil.

Estadão Conteúdo