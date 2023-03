Websérie voltada para restaurantes, hamburguerias e delivery estreia dia 6 de março

Com seis episódios e conteúdos exclusivos, ‘O Plano Perfeito’ conta com renomados nomes do setor, como Alexandre Geléia, Alexandre Matos, Rafael Soares, Eduardo Nanni, Ricardo D’Aquino e Tadeu (Canal Rango)

A primeira websérie focada em profissionalizar operações gastronômicas, reunindo seis dos maiores nomes do mercado de restaurante, hamburgueria e delivery, está de volta! A 3ª edição de “O Plano Perfeito – O Resgate de um Restaurante” acontece de 6 a 11 de março, com transmissão no Fastfix, e também com conteúdos exclusivos no Instagram.

Ao todo, serão 6 episódios com média de 1h cada. O intuito do projeto é ensinar de uma forma prática e atual maneiras de deixar o negócio mais profissional e atraente, além de aumentar e escalar vendas.

Os especialistas possuem vasta experiência no setor e já transformaram a vida de milhares de pessoas, potencializando ainda mais os resultados dos empreendimentos. Alexandre Geléia e Alexandre Matos conduzem a websérie, que tem participação especial de Rafael Soares, Eduardo Nanni, Ricardo D’Aquino e Tadeu (Canal Rango).

Juntos, os profissionais irão dar dicas e ensinar táticas de Implementação da Cozinha RELP (Rápida, Econômica, Lucrativa e Procedimental); Eliminação de desperdícios; Gestão de estoque; Precificação correta; Reformulação de conceito e construção de sabores para hambúrgueres; Ajuste de cardápio; Estratégias de vendas através do método C.R.R (Captação, Retenção e Recuperação) e através do Ifood; Como sair de trás do balcão e deixar sua operação rodando 100% sem você; e muito mais.

Para acompanhar, é necessário fazer a assinatura, no valor especial de R$197 à vista ou 12x de R$ 9,70, para ter acesso à plataforma Fastfix e aos stories, lives, postagens e destaques em um perfil secreto do Instagram (closed friends). Serão em média 8 horas de conteúdo por dia. As inscrições podem ser feitas em http://bit.ly/CloseFriendsWebserie