Weak Hero Class 1 expõe bullying escolar praticado na sociedade sul-coreana 

Por Nathália Guimarães

Agência Ceub/Jornal de Brasília

“Weak Hero Class 1” é um k-drama sul-coreano lançado em 2022, disponível no streaming Viki Rakuten, que mergulha de cabeça na realidade cruel do bullying escolar do país.

A narrativa é baseada no webtoon Weak Hero, de Seopass e Kim Jin-seok. Logo somos apresentados ao Yeon Si-eun (Interpretado por Park Ji-hoon, de At a Distance, Spring is Green), um estudante quieto e inteligente, que começa a sofrer bullying por não ceder às ameaças dos colegas de classe violentos.

O k-drama não hesita em retratar os antagonistas como verdadeiros vilões, sem desculpas para suas ações violentas, como um passado triste como justificativa.

Quando Si-eun se torna o novo alvo de bullying dos colegas “valentões”, somos apresentados a outros personagens que mais para frente terão destaque.

Ahn Soo-ho (Choi Hyun Wook, de 2521 e Twinkling Watermelon), um adolescente conhecido por ser um ex-lutador e que possui vários trabalhos de meio período para sustentar a família, e Oh Beom-seok (Hong Kyung, de Innocence), um jovem quieto que foi transferido de escola após sofrer com violência escolar.

Indiferença

É possível observar como o bullying é ignorado pelas pessoas ao redor, inclusive pelos professores e funcionários da escola. Por isso, Si-eun procura uma maneira de tentar sobreviver àquela realidade.

Ele tenta ignorar e se manter quieto e focado nos estudos, mas isso só faz com que os “valentões” continuem a agredi-lo cada vez mais.

Então, quando Si-eun não aguenta mais segurar as emoções, ele extravasa tudo o que sente por meio da violência física, brigando com seus inimigos.

Pedido de ajuda

Mas o bullying não acaba. Pelo contrário, fica cada vez mais violento. Os valentões procuram meios de se vingar de Si-eun e atingir.

É nesse contexto que Beom-seok escolhe parar de ignorar a situação e pede a ajuda de Soo-ho para defender o solitário Si-eun.

A amizade entre os três protagonistas surge de forma natural e rápida, fazendo com que eles se unissem em uma aliança contra os valentões.

Confira o trailer:

Com apenas oito episódios, cada um com duração mais curta que o padrão dos k-dramas (cerca de 40 minutos), “Weak Hero Class 1” mantém um ritmo rápido, o que prende a atenção do público do início ao fim. No entanto, o drama não se aprofunda nas questões familiares dos personagens. Sabemos, de forma menos superficial, sobre a relação conturbada Oh Beom-seok com o pai, algo que vai afetar as relações do personagem no decorrer da série.

Como a amizade dos protagonistas acontece de forma rápida, não é todo o público que vai se convencer que eles são super amigos e inseparáveis. Por isso, quando o maior plot twist acontece, pode já ser esperado por muitos espectadores.

O final é aberto e incerto para os protagonistas, assemelhando-se ao primeiro episódio, como um ciclo sem fim de bullying escolar.

Rotina

“Weak Hero Class 1” expõe problemas que os estudantes coreanos sofrem lidando com o bullying, ao mesmo tempo que mergulha nas diferenças de classe entre os adolescentes — em não tem tempo e disposição para estudar porque precisa trabalhar para sustentar a família, enquanto outro é rico e usa o dinheiro para “comprar” pessoas.

O drama tem potencial para continuar surpreendendo e emocionando os espectadores caso seja confirmada uma futura temporada.

Ficha Técnica

Título original: 약한영웅 Class 1

Estreia: 18 de novembro de 2022

Direção: You Su Min

Duração: 480 minutos

Gênero: Ação e Drama

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 18 anos

Disponível no streaming: Viki Rakuten

País de origem: Coreia do Sul

Supervisão Luiz Claudio Ferreira