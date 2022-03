Warner realiza promoção exclusiva “Batman no Warner Play” para comemorar o novo filme

A ação sorteará aos seguidores do canal Warner Play prêmios, que incluem frigobar temático, mala personalizada, camiseta, entre outros

O Warner Play, plataforma de conteúdo digital da Warner Bros. Home Entertainment com foco no público gamer e geek, acaba de lançar a promoção especial “Batman no Warner Play”, em parceria com a Warner Bros. Pictures. A ação será para sortear diversos prêmios relacionados ao herói morcego que acaba de ganhar um novo filme nas telonas, The Batman, estrelado por Robert Pattinson.

Os seguidores do canal Warner Play, no YouTube, poderão concorrer a vários prêmios distribuídos em 4 sorteios, incluindo 20 ingressos para assistir ao filme no cinema, 10 kits Batman da Band-up, com camiseta, caneca e um par de meias, uma mala KAMALEON temática do herói e a dois frigobares MIDEA com capacidade para 93 litros todo personalizado com a temática do filme.

“A Midea fica muito feliz em participar dessa ação junto com o time da Warner e poder proporcionar momentos agradáveis para os amantes dos games e dos filmes DC. O frigobar Midea é perfeito para a sessão pipoca, além de ter como diferencial seu compartimento extrafrio que deixa a bebida no ponto certo. O modelo é compacto e charmoso, e caracterizado com as imagens do filme fica ainda melhor” afirma Cristiane Costal, Gerente de Marketing

Com o frigobar MIDEA, o quarto ou a sala de TV, ficará na pegada do detetive mais conhecido de Gotham City. É só comprar ou alugar diretamente o filme do dispositivo que preferir, abastecer o frigobar com bebidas e comidas e aproveitar as melhores maratonas de seus filmes, games e séries favoritos. Com 93 L, o modelo possui prateleiras de vidro, baixo consumo de energia e compartilhamento extra frio.

As inscrições para concorrer aos prêmios vão até o dia 07 de abril.

Para participar:

1) Se inscrever no canal do Warner Play no YouTube

2) Acessar ESTE SITE

3) Preencher o formulário de inscrição. Ler e aceitar os termos do Regulamento que estão disponíveis AQUI

Após finalizar a inscrição e cumprir os passos acima, o participante, que deve ter mais de 18 anos, receberá um número da sorte por e-mail. O resultado do sorteio será publicado no site da promoção e também nas redes sociais do Warner Play e os vencedores serão avisados por e-mail ou telefone. O regulamento com todos os detalhes também pode ser acessado NESTE SITE.

Além dos sorteios, os consumidores que quiserem adquirir o frigobar Midea, terão um cupom de desconto exclusivo até 30/4 no SITE DA MIDEA. Basta usar o cupom BATMAN e aproveitar!

Participe!