Warner Bros. Pictures divulga vídeo especial sobre Cry Macho: O Caminho para a Redenção

Drama estrelado por Eastwood estreia 16 de setembro nos cinemas brasileiros

Cry Macho: O Caminho para a Redenção, novo filme de Clint EastWood, que aos 91 anos dirigiu, produziu e estrelou o longa que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 16 de setembro. E para celebrar a estreia, a Warner Bros. Pictures divulga um vídeo especial onde renomados profissionais do cinema, como o produtor Albert S. Ruddy, o cineasta Steven Spielberg e a atriz Hilary Swank, falam sobre a carreira de Clint EastWood e a sua história no cinema durante as últimas décadas.

É possível conferir o vídeo que mostra depoimentos e detalhes da produção de Cry Macho: O Caminho para a Redenção no link.

O longa conta a história de Mike Milo, um ex-astro de rodeio e criador de cavalos fracassado que aceita uma proposta de trabalho de um ex-chefe para trazer o jovem filho desse homem de volta do México para casa. Para mais informações sobre a programação ou a venda de ingressos, consulte a programação dos cinemas de sua cidade.

Confira o trailer:

Sobre o filme

A Warner Bros. Pictures apresenta Cry Macho: O Caminho para a Redenção, um edificante e comovente drama do diretor/produtor Clint Eastwood. Estrelado por Eastwood como Mike Milo, um ex-astro de rodeio e criador de cavalos fracassado, que, em 1979, aceita uma proposta de trabalho de um ex-chefe para trazer o jovem filho desse homem de volta do México para casa. Forçado a tomar o caminho de volta para o Texas, a dupla improvável enfrenta uma jornada inesperadamente desafiadora, durante a qual o cavaleiro cansado do mundo encontra conexões inesperadas e seu próprio senso de redenção.

Também estrelam o filme Eduardo Minett como o jovem garoto, Rafo, em sua estreia em filmes, Natalia Traven (“Efeito Colateral” série “Soulmates”) como Marta, e Dwight Yoakam (“Logan Lucky – Roubo em Família”, “Na Corda Bamba”) como o ex-empregador de Mike, Howard Polk. O elenco inclui ainda Fernanda Urrejola (“Blue Miracle,” “Narcos: Mexico”, ambos Netflix) como Leta e Horacio Garcia-Rojas (“Narcos: Mexico” e “La querida del Centauro” na TV) como Aurelio.

O director vencedor do Oscar dirige o roteiro de Nick Schenk e N. Richard Nash, baseado no livro de Nash. Eastwood, Albert S. Ruddy, Tim Moore e Jessica Meier são produtores do filme e David M. Bernstein é produtor-executivo.

O time criativo por trás das cameras inclui o director de fotografia indicado ao BAFTA Ben Davis (“Três Anúncios Para Um Crime,” “Capitã Marvel”), o designer de produção Ron Reiss (decorador de set em “O Casi Richard Jewell” and “A Mula”), o editor vencedor do Oscar Oscar Joel Cox (“Os Imperdoáveis”), que editou a maioria dos filmes dirigidos por Eastwood e editor David Cox (“Covil de Ladrões” e editor assistente em “O Caso Richard Jewell” e “A Mula”), e a figurinista Deborah Hopper, que colabora com Clint há bastante tempo. A trilha sonora é de Mark Mancina (“Moana: Um Mar de Aventuras”).

A Warner Bros. Pictures apresenta uma produção Malpaso/Albert S. Ruddy, Cry Macho: O Caminho para a Redenção. O filme será distribuído globalmente pela Warner Bros. Pictures com estreia mundial prevista para a partir de 16 de setembro, incluindo os cinemas brasileiros.