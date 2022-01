Warner Bros. Pictures divulga novo trailer legendado de Batman

O trailer mostra um pouco mais da relação de Batman com a Mulher-Gato; O filme tem estreia prevista para março no Brasil.

A Warner Bros. Pictures apresentou o novo trailer de Batman, longa do universo da DC com estreia prevista para o dia 3 de março. No vídeo, é possível assistir com mais detalhes a relação entre Bruce Wayne e Selina Kyle enquanto buscam por respostas sobre os crimes de Charada, famoso vilão de Gotham.

A produção conta com Robert Pattinson (“Tenet”, “O Farol”, “Bom Comportamento”) como Bruce Wayne, e um elenco recheado de artistas, como: Zoë Kravitz; Paul Dano; Jeffrey Wright; John Turturro; Peter Sarsgaard; Jayme Lawson; Andy Serkis; e Colin Farrell.

Batman chegará aos cinemas brasileiros em março e será distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures.

Confira o trailer: https://youtu.be/uEySwcw7u5A

Sobre o filme

Com produção da Warner Bros. Pictures, Batman, de Matt Reeves, é estrelado por Robert Pattinson no papel duplo do detetive vigilante de Gotham City e de seu alter ego, o recluso bilionário Bruce Wayne.

Nos dois anos em que protegeu as ruas como Batman (Robert Pattinson), provocando medo no coração dos criminosos, Bruce Wayne mergulhou nas sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados confiáveis – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), o comissário James Gordon (Jeffrey Wright) – em toda a rede de corrupção de personalidades de destaque e funcionários da cidade, o vigilante solitário tornou-se a única esperança de vingança entre seus concidadãos.

Quando um assassino mira a elite de Gotham com uma série de maquinações sádicas, um rastro de pistas enigmáticas leva Batman, o maior detetive do mundo, a investigar o submundo da cidade, onde encontra personagens como Selina Kyle, a Mulher-Gato (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, também conhecido como Pinguim (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton, também conhecido como Charada (Paul Dano). À medida que surgem evidências e as ações do criminoso apontam para uma direção mais clara, Batman precisa forjar novas relações, desmascarar o culpado e trazer justiça a Gotham City, há tanto tempo atormentada pelo abuso de poder e pela corrupção.

Matt Reeves (franquia “Planeta dos Macacos”) dirige Batman a partir do roteiro que escreveu em parceria com Peter Craig, baseado nos personagens da DC. Batman foi criado por Bob Kane e Bill Finger. Dylan Clark (franquia “Planeta dos Macacos”) e Reeves assinam a produção, que conta com Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Simon Emanuel como produtores executivos.

A equipe de produção criativa de Matt Reeves inclui o diretor de fotografia indicado ao Oscar, Greig Fraser; o designer de produção James Chinlund e o editor William Hoy, dos filmes “Planeta dos Macacos”; o editor Tyler Nelson; e a figurinista ganhadora do Oscar, Jacqueline Durran. A trilha sonora é do compositor ganhador do Oscar, Michael Giacchino.