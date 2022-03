Warner Bros. Pictures celebra estreia de Batman com Bat-Sinal em Salvador e Recife

O aclamado longa do universo DC dirigido por Matt Reeves já está em cartaz nos cinemas brasileiros desde a última quinta (3)

Batman já está em cartaz nos cinemas brasileiros e, para celebrar a chegada do novo filme do Homem-Morcego, a Warner Bros. Pictures preparou uma ação especial para os fãs em Salvador e Recife. Na última quinta-feira (3), data que marca a estreia oficial do longa, o bat-sinal foi aceso em locais icônicos das duas cidades do Nordeste brasileiro, convocando os fãs para assistir ao filme.

Em Salvador a projeção foi feita no Palácio dos Esportes, localizado na Praça Castro Alves, centro histórico de Salvador, das 19h às 22h. Já em Recife, o bat-sinal foi projetado na fachada do prédio histórico da Associação Comercial de Pernambuco, situada na Praça do Marco Zero, também das 19h às 22h.

Dirigido por Matt Reeves (“Planeta dos Macacos”), o longa foca na perseguição de Batman a um assassino que deixou uma série de maquinações sádicas e um rastro de pistas enigmáticas em Gotham City, que está tomada pela corrupção e violência: Batman precisará forjar novas relações, desmascarar o culpado e trazer justiça de volta à cidade.

Ao lado de Robert Pattinson (“Tenet”, “O Farol”, “Bom Comportamento”) como Bruce Wayne/Batman, o filme é estrelado por um elenco grandioso, que conta com Zoë Kravitz (“Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”, “Mad Max: Estrada da Fúria”), como Selina Kyle/Mulher-Gato; Paul Dano (“The Beach Boys: Uma História de Sucesso”, “12 Anos De Escravidão”), como Charada; e Colin Farrell (“Animais Fantásticos e Onde Habitam”, “Dumbo”), como Pinguim.

Consulte a programação dos cinemas da sua cidade para mais informações e ingressos do filme Batman.

Confira o Trailer aqui

Sobre o filme

Com produção da Warner Bros. Pictures, Batman, de Matt Reeves, é estrelado por Robert Pattinson no papel duplo do detetive vigilante de Gotham City e de seu alter ego, o recluso bilionário Bruce Wayne.

Nos dois anos em que protegeu as ruas como Batman (Robert Pattinson), provocando medo no coração dos criminosos, Bruce Wayne mergulhou nas sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados confiáveis – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), o comissário James Gordon (Jeffrey Wright) – em toda a rede de corrupção de personalidades de destaque e funcionários da cidade, o vigilante solitário tornou-se a única esperança de vingança entre seus concidadãos.

Quando um assassino mira a elite de Gotham com uma série de maquinações sádicas, um rastro de pistas enigmáticas leva Batman, o Maior Detetive do Mundo, a investigar o submundo da cidade, onde encontra personagens como Selina Kyle, a Mulher-Gato (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, também conhecido como Pinguim (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton, também conhecido como Charada (Paul Dano). À medida que surgem evidências e as ações do criminoso apontam para uma direção mais clara, Batman precisa forjar novas relações, desmascarar o culpado e trazer justiça a Gotham City, há tanto tempo atormentada pelo abuso de poder e pela corrupção.

Estrelam Batman, ao lado de Robert Pattinson (“Tenet”, “O Farol”), como o famoso e infame elenco de personagens de Gotham: Zoë Kravitz (série “Big Little Lies”, “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”); Paul Dano (“The Beach Boys: Uma História de Sucesso”, “12 Anos de Escravidão”); Jeffrey Wright (“007 – Sem Tempo para Morrer”, série “Westworld”); John Turturro (a franquia “Transformers”, minissérie “The Plot Against America”); Peter Sarsgaard (“Sete Homens e um Destino”, série “Interrogation”), como o promotor público de Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”), como a candidata a prefeita Bella Reál. Com Andy Serkis (a franquia “Planeta dos Macacos”, “Pantera Negra”) e Colin Farrell (“Magnatas do Crime”, “Animais Fantásticos e Onde Habitam”).

Matt Reeves (franquia “Planeta dos Macacos”) dirige Batman a partir do roteiro que escreveu em parceria com Peter Craig, baseado nos personagens da DC. Batman foi criado por Bob Kane e Bill Finger. Dylan Clark (franquia “Planeta dos Macacos”) e Reeves assinam a produção, que conta com Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Simon Emanuel como produtores executivos.

A equipe de produção criativa de Matt Reeves inclui o diretor de fotografia indicado ao Oscar, Greig Fraser (“Duna”, “Lion: Uma Jornada Para Casa”); o designer de produção James Chinlund e o editor William Hoy, dos filmes “Planeta dos Macacos”; o editor Tyler Nelson (“A Máquina de Lembranças”); e a figurinista ganhadora do Oscar, Jacqueline Durran (“1917”, “Adoráveis Mulheres”, “Anna Karenina”). A trilha sonora é do compositor ganhador do Oscar, Michael Giacchino (as atuais franquias “Homem-Aranha”, “Jurassic World” e “Star Wars”, “Up – Altas Aventuras”).

A Warner Bros. Pictures apresenta uma produção da 6th & Idaho/Dylan Clark Productions, um filme de Matt Reeves, Batman, com estreia em 3 de março nos cinemas, com distribuição mundial da Warner Bros. Pictures.