Vitória credencia ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ ao Oscar

O improvável rolo compressor da temporada de premiações Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo marchou no Screen Actors Guild Awards (SAG), no domingo, 26, e até ganhou força com vitórias não apenas para melhor conjunto e os favoritos Michelle Yeoh (atriz) e Ke Huy Quan (ator coadjuvante), como também para Jamie Lee Curtis (atriz coadjuvante).

PRÉVIA

O SAG Awards, muitas vezes uma prévia do Oscar, cuja cerimônia acontece em 12 de março, apostou algumas fichas consideradas zebras na corrida pela estatueta em uma cerimônia no Fairmont Century Plaza, em Los Angeles.

Mas o resultado mais claro do SAG Awards foi o sucesso esmagador do conto multiverso maluco dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, que agora ofereceu seus dedos para receber as alianças de atuação feminina, direção e produção. Apenas um filme (Apollo 13) ganhou os três e não levou o Oscar de melhor filme.

Depois de grande parte do elenco de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo já ter subido ao palco para receber os prêmios, o momento final da noite coube a James Hong, de 94 anos, coadjuvante do filme considerado pioneiro da representação asiático-americana em Hollywood. Ele trouxe à tona a história ignóbil do filme Terra dos Deuses, de 1937.

“O papel principal foi feito por atores com os olhos tapados porque os produtores disseram que os asiáticos não eram bons o suficiente e não atraíam bilheteria”, disse Hong. “Mas olhem para nós agora!”

SURPRESA

Hong acrescentou que o elenco de Tudo… não era todo chinês, embora admitisse que Jamie Lee Curtis tinha um bom nome chinês. A vitória dela como coadjuvante, aliás, foi uma das mais surpreendentes da noite, superando a favorita Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda para Sempre). Comovida, Curtis disse que estava usando a aliança do casamento de seus pais, os atores Tony Curtis e Janet Leigh.

Já Michelle Yeoh levou para casa o prêmio de melhor atuação feminina, tornando-se a primeira atriz asiática a ganhar essa estatueta do SAG, assim como Ke Huy Quan, eleito melhor coadjuvante.

A estatueta de melhor ator foi para Brendan Fraser, por A Baleia. “Acredite, se você apenas colocar um pé na frente do outro, vai chegar aonde precisa ir”, disse Fraser, olhando carinhosamente para o troféu.

Lista de vencedores do SAG Awards 2023

Melhor performance por um elenco em filme

Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Melhor performance de atriz protagonista

Michelle Yeoh – Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Melhor performance de ator protagonista

Brendan Fraser – A Baleia

Melhor performance de atriz coadjuvante

Jamie Lee Curtis – Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Melhor performance de ator coadjuvante

Ke Huy Quan – Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Melhor performance de ator em filme de TV ou série limitada

Sam Elliott – 1883

Melhor performance de atriz em série de comédia

Jean Smart – Hacks

Melhor performance de ator em série de comédia

Jeremy Allen White – The Bear

Melhor performance de elenco em série de comédia

Abbott Elementary

Screen Actors Guild Life Achievement (conjunto da obra pela carreira)

Sally Field

Melhor performance de atriz em série de drama

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Melhor performance de ator em série de drama

Jason Bateman – Ozark

Melhor performance por um elenco em série de drama

The White Lotus

Estadão Conteúdo