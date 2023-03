Vencedores do Oscar nas principais categorias

O sucesso de ficção científica do multiverso “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” lidera a lista com sete estatuetas

Segue a lista dos vencedores nas principais categorias da 95ª edição do Oscar, realizado em Hollywood neste domingo (12).

O sucesso de ficção científica do multiverso “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” lidera a lista com sete estatuetas, incluindo as de melhor filme e três dos quatro prêmios de atuação, enquanto o filme da Primeira Guerra Mundial “Nada de Novo no Front” terminou a noite com quatro prêmios.

Principais vencedores

Melhor Filme: “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”

Melhor Direção: Daniel Kwan e Daniel Scheinert, “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”

Melhor Ator: Brendan Fraser, “A Baleia”

Melhor Atriz: Michelle Yeoh, “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”

Melhor Ator Coadjuvante: Ke Huy Quan, “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”

Melhor Atriz Coadjuvante: Jamie Lee Curtis, “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”

Melhor Filme Internacional: “Nada de Novo no Front”

Melhor Fotografia: “Nada de Novo no Front”

Melhor Filme de Animação: “Pinóquio de Guillermo del Toro”

Melhor Documentário de Longa-Metragem: “Navalny”

Melhor Música Original: “Naatu Naatu” de “RRR”

Melhor Trilha Sonora Original: “Nada de Novo no Front,” Volker Bertelmann

© Agence France-Presse