Vem aí o Festival de Cenas Curtas ¼ de Cena

Aberto à experimentação! Esse é o fundamento do Festival de Cenas Curtas ¼ de Cena, que acontece ao longo de quatro dias, de 2 a 5 de novembro, no Sesc Garagem da 913 Sul e com ingressos a R$ 20. Serão apresentadas, ao todo, 18 criações artísticas, com duração de até 15 minutos cada, que vão do drama à comédia, da ficção à fantasia, expressas no teatro, dança, circo e performance.

Nas quatro sessões o público terá a oportunidade de conferir pesquisas em linguagens experimentais, cenas ainda em processo de construção ou prontas, e recortes de espetáculos, inéditos ou não. Todas, fruto da criação de consagradas/os ou amadoras/es dramaturgos/as, atrizes/atores, diretores/as e intérpretes criadores/as.

As noites de 2, 3 e 4 de novembro serão dedicadas às cenas recomendadas para maiores de 16 anos. Já a tarde de domingo, dia 5, será ao público infantil, quando a criançada vai se divertir com seis momentos de arte circense, palhaçaria, magia e teatro.

Apesar de curtas, não cabe avaliar que as cenas são menos elaboradas. Todas têm sua equipe de produção e criação, que leva ao palco luz, figurino e cenário, além de dramaturgia coerente e direção complexa e bem cuidada. As cenas, que compõem a programação, foram selecionadas por um corpo de curadoras, dentre 65 inscritas no chamamento. O que demonstra a força deste formato na produção cênica do DF.

O Festival vai premiar cenas vencedoras, eleitas pelo público, com obras de arte como troféu. Obras essas assinadas pelo reconhecido artista plástico Wagner Hermusche.

O Festival de Cenas Curtas ¼ de Cena, idealizado pela atriz e produtora Janaina Mello, nasceu em 2015 com o intuito de promover a produção de artistas independentes, grupos e companhias de todo o Distrito Federal. A realização do Festival conta com fomento do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF).

Serviço:

4ª Edição do Festival de Cenas Curtas ¼ de Cena

De 2 a 5 de novembro

A partir das 20h (domingo a partir das 16h)

No Sesc Garagem da 913 Sul

Ingressos no Sympla

Confira a programação completa

Mais informações: www.instagram.com/umquartodecena/