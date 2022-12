Veja onde assistir a 5 filmes sobre Pelé, o Rei do Futebol

Considerado o melhor jogador da história do esporte, craque morreu nesta quinta-feira (29)

O futebol perdeu uma estrela nesta quinta-feira (29). Morreu, aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, considerado o melhor jogador da história do esporte. Segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde Edson estava internado desde 29 de novembro, Pelé sofreu falência de múltiplos órgãos decorrente de um câncer no cólon.

Durante sua carreira, Pelé marcou 1.283 gols e conquistou cinco títulos mundiais -dois pelo Santos e três pela seleção brasileira, em ambos os times vestia a camisa 10. O astro transcendeu o futebol, foi parar no cinema e projetou o Brasil para o mundo.

Filmes foram feitos para quem quer conhecer melhor sua história, seu dribles, passes e gols marcantes. Conheça cinco produções disponíveis no streaming para assistir.

ISTO É PELÉ

O filme de 1947 mostra a carreira de Pelé, seus feitos que o ternaram rei, até sua despedida do gramado.

Brasil, 1974. Direção: Eduardo Escorel, Luiz Carlos Barreto. Livre. No Globoplay

PELÉ

O documentário, lançado em 2021, celebra o auge da carreira de Pelé, no período de 12 anos em que o ganhador de três Copas do Mundo, quando passou de jovem craque para ídolo nacional. O filme é produzido pelo cineasta Kevin Macdonald, vencedor do Oscar em 1999 com o documentário “Munique, 1972: Um Dia em Setembro”.

2021. Direção: Ben Nicholas e David Tryhorn. 10 anos. Na Netflix

PELÉ – A ORIGEM

O filme segue a história do pequeno jogador chamado Edson, que tem o sonho de superar os limites impostos pelo racismo e se tornar um grande craque do futebol. O longa conta com depoimentos reais de Pelé.

Brasil, 2019. Direção: Luiz Felipe Moura. 14 anos. Na Amazon Prime Video

PELÉ ETERNO

Neste documentário, familiares, amigos e colegas de profissão dão depoimentos sobre a vida e carreira de Pelé.

Brasil, 2004. Direção: Aníbal Massaini Neto. Livre. No Globoplay

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PELÉ: O NASCIMENTO DE UMA LENDA

O rei do futebol tem muitas conquistas e a retratada neste documentário é a sua performance que fez o Brasil campeão da Copa do Mundo de 1958, na Suécia.

EUA, Brasil, 2016. Direção: Jeff Zimbalist e Michael Zimbalist. 10 anos. No Globoplay

BÔNUS: FUGA PARA A VITÓRIA

Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de aliados presos em um campo alemão destinado a crimes de guerra se prepara para uma partida de futebol contra o time do país inimigo. O filme tem a participação de Pelé e outros jogadores famosos.

EUA, 1981. Direção: John Huston. Com: Sylvester Stallone, Michael Caine e Pelé. 14 anos. No HBO Max