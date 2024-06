‘Um Lugar Silencioso: Dia Um’ e ‘Tô de Graça’ estreiam nos cinemas de São Paulo

NATALIA NORA E FRANCIELLE SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Nesta quinta-feira (27), 6 filmes estreiam nos cinemas de São Paulo, com o destaque para “Um Lugar Silencioso: Dia Um”, que mostra os primeiros minutos de uma invasão alienígena em Nova York.

Outro filme de destaque, com lançamento nesta semana é o longa nacional “Tô de Graça”, derivado da série televisiva sobre Graça e seus 14 filhos.

Confira a lista completa de filmes que estreiam na capital paulista.

AQUELA SENSAÇÃO DE QUE O TEMPO DE FAZER ALGO PASSOU

Acompanha Ann, mulher de 30 anos que se vê fracassando em todas as áreas de sua vida. Com a constante sensação de o tempo estar passando rápido demais, ela começa a se isolar, lutando contra si mesma e contra todos ao seu redor.

The Feeling That the Time for Doing Something has Passed. EUA, 2023.

Dir.:Joanna Arnow.

Com: Joanna Arnow, Scott Cohen e Babak Tafti.

18 anos

CASA IZABEL

O filme se passa nos anos 1970, em uma cidade do interior do Brasil, na Casa Izabel. Um lugar que já foi a casa da elite escravocrata, mas agora é um retiro para travestis que procuram fugir da ditadura militar.

Brasil, 2022. Dir.: Gil Baroni.

Com: Jorge Neto, Andrei Moscheto e Laura Haddad.

16 anos

A GRANDE FUGA

Inspirado na história real de Bernard Jordan, um veterano da Segunda Guerra Mundial, que decide fugir da casa de repouso que vive para ir até a França. Tudo isso para celebrar o 70º aniversário do Dia D.

The Great Escaper. Reino Unido, 2023.

Dir.: Oliver Parker.

Com: Michael Caine, Glenda Jackson e Danielle Vitalis.

12 anos

UM LUGAR SILENCIOSO: DIA UM

O spin-off do filme de 2018 se passa antes do primeiro longa, seguindo o momento da chegada dos alienígenas à Terra, resultando na destruição da população. Ao presenciar a chegada de estranhas criaturas ao planeta, Sam e Henri procuram uma maneira de resistir aos monstros ficando em completo silêncio.

A Quiet Place: Day One. EUA, 2024.

Dir.: Michael Sarnoski.

Com: Lupita Niong’o, Joseph Quinn e Djimon Hounsou.

13 anos

TESTAMENTO

O filme acompanha a vida calma do arquivista aposentado, Jean-Michel, que vive em um lar para idosos. A tranquilidade do personagem é interrompida no momento em que jovens ativistas políticos exigem a retirada de um mural colonialista da instituição.

Testament. Canadá, 2023.

Dir.: Denys Arcand.

Com: Rémy Girard, Sophie Lorain e Marie-Mai.

14 anos

TÔ DE GRAÇA

Inspirado na série televisiva de mesmo nome, o filme acompanha Graça, personagem de Rodrigo Sant’Anna, mãe de 14 filhos e residente do subúrbio do Rio de Janeiro. Ao receber uma indenização repentina, ela decide viajar para Búzios com sua família, causando confusões.

Brasil, 2022. Dir.: César Rodrigues.

Com: Rodrigo Sant’Anna, Isabelle Marques e Roberta Rodrigues.

12 anos

SALAMANDRA

Volta aos cinemas o longa que conta a história de Catherine. Depois de passar anos cuidando do pai, ela foge para o Brasil na esperança de se reconectar com sua irmã e de recomeçar.

Brasil, França, Alemanha e Bélgica, 2021. Dir.: Alex Carvalho.

Com: Marina Fois, Maicon Rodrigues e Anna Mouglalis.

18 anos

ORLANDO, MINHA BIOGRAFIA POLÍTICA

Em resposta ao romance escrito por Virgínia Woolf, o escritor e ativista trans Paul B. Preciado reúne em cena 26 pessoas trans e não binárias para encarnar o protagonista da obra.

Orlando. França, 2023.

Dir.: Paul B. Preciado.

Com: Paul B. Preciado, Oscar S Miller e Janis Sahraqui.