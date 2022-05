Últimos dias de inscrição para o 16º Festival Taguatinga de Cinema

As inscrições de curtas-metragens estão abertas até o dia 4 de junho para mostras nos formatos online e presencial

O que captaram as antenas dos nossos cineastas no confinamento imposto pela pandemia, o que viram seus olhos ao posicionar as câmeras para o horizonte?

Esse é o tema, a provocação, que a 16ª edição do Festival Taguatinga de Cinema propõe aos interessados em participar da seleção para os formatos presencial e online, com inscrições abertas até sábado, 4 de junho. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do formulário disponível no site do Festival.

São aceitos filmes de curta metragem nacionais, com duração máxima de 30 minutos, seja documentário, ficção, experimental, híbrido ou animação, finalizados até 30 de março de 2020 e que estejam em sintonia com os valores éticos, políticos e artísticos do festival.

Ao todo serão selecionados 24 filmes para participar da mostra competitiva, em formato presencial, e que concorrem a quatro prêmios de até R$3.000,00. Já a forma online do festival, vai acontecer em plataforma própria, lançada 45 dias antes do início da programação presencial. Os filmes online receberão votação do público e o mais votado será exibido na Mostra Competitiva presencial.

A mostra competitiva do Festival Taguatinga de Cinema acontece de 7 a 10 setembro de 2022, no Teatro Paulo Autran- SESC/Taguatinga e é realizada com o apoio do FAC/DF, Fundo de Apoio à Cultura.