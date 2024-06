“Tudo Por Um Pop Star 2” Tem Estreia, Trailer E Pôster Oficiais Divulgado

Novo elenco, novos personagens e uma grande história! “Tudo Por Um Pop Star 2” é inspirado no universo de Thalita Rebouças e acompanha três amigas que moram em Resende, no interior do Rio de Janeiro, e planejam uma viagem para celebrar seus 15 anos de amizade e assistir ao show de encerramento da turnê de um grande Pop Star, que estudou com elas na adolescência e hoje é o cantor jovem mais famoso do Brasil.

O novo filme é uma sequência de “Tudo Por Um Pop Star”,sucesso lançado em 2018, e acaba de ter sua data de estreia anunciada para 10 de outubro somente nos cinemas e o trailer oficial já está disponível.

Além disso, o pôster oficial também foi divulgado e traz em destaque as protagonistas Gabriella Saraivah, Bela Fernandes e Laura Castro. Além delas, o elenco de “Tudo Por Um Pop Star 2” conta com Lucas Burgatti como o ídolo “Pop Star”, Maitê Padilha e Bárbara Maia, que participaram do primeiro filme, e outros grandes nomes como Caio Manhente, Karoliny Mariano, João Manoel, Ana Bárbara Malaquias, Clarissa Müller, Ester Dias, Ângela Paz, Renata Castro Barbosa e as participações especiais de Hugo Gloss, Giovanna Lancellotti, Thalita Rebouças e Pietra Quintela.

Escrito por Thalita Rebouças e dirigido por Marco Antônio de Carvalho, “Tudo Por Um Pop Star 2” é uma produção da Panorâmica Filmes, com coprodução Star Original Productions e distribuição Star Distribution.

E no sábado, 22 de junho, o elenco do filme estará reunido em uma live no Instagram para contar as novidades dos seus personagens e da produção. O bate-papo será ao vivo no perfil da plataforma das três protagonistas, Gabriella Saraivah, Bela Fernandes e Laura Castro, a partir das 19h. Não perca!