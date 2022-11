‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ e ‘Tár’ lideram indicações de prêmio do cinema independente

Ambos os títulos concorrem a melhor filme, junto com “Women Talking”, dirigido por Sarah Polley. O longa de Polley foi o escolhido este ano para receber o prestigioso prêmio Robert Altman, por direção, direção de elenco e elenco

“Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, com Michelle Yeoh, e “Tár”, com Cate Blanchett, lideram as indicações aos prêmios Spirit, anunciadas nesta terça-feira (22), destacando-se entre a seleção de filmes independentes para ficar de olho nesta temporada de premiações.

O Independent Spirit Awards, prêmio que considera filmes de baixo e médio orçamento (até US$ 30 milhões), anunciou oito indicações à produção sci-fi de Yeoh que aborda universos paralelos surrealistas, e sete ao drama de Blanchett que se passa no competitivo mundo da música clássica.

Ambos os títulos concorrem a melhor filme, junto com “Women Talking”, dirigido por Sarah Polley. O longa de Polley foi o escolhido este ano para receber o prestigioso prêmio Robert Altman, por direção, direção de elenco e elenco.

Os três filmes saem na frente na corrida pelo Oscar, cuja cerimônia será realizada em março de 2023, uma semana após o Spirit Awards.

“Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” fez US$ 100 milhões de bilheteria em nível mundial, o que o torna o maior sucesso da distribuidora independente A24.

No filme, uma família de chineses-americanos dona de uma lavanderia passa por uma auditoria fiscal quando é absorvida por uma batalha interdimensional e precisa salvar o multiverso de um poderoso vilão.

Já “Tár” conta a ascensão e a queda da mundialmente famosa maestrina Lydia Tár, que não deixava nada entrar no caminho do avanço de sua carreira.

“Women Talking”, cujo elenco inclui Claire Foy, Rooney Mara e Frances McDormand, é um drama sobre mulheres em uma colônia religiosa ultraconservadora que debatem como lidar com abusos sexuais sistêmicos.

Completando a categoria de melhor filme: a história de amor canibal de “Até os Ossos”, com Timothee Chalamet, e o drama africano “Our Father, the Devil”.

As oscarizadas Blanchett e Yeoh foram indicadas por sua atuação em suas respectivas obras, enquanto Mark Rylance (“Até os Ossos”) e Jamie Lee Curtis (“Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”) concorrem como atores coadjuvantes.

Josh Welsh, presidente da Film Independent, disse que as indicações buscavam uma “visão única, original, provocativa, e uma diversidade tanto dentro como fora da tela”.

Os Spirit Awards serão entregues em uma grande tenda montada na praia de Santa Monica, Los Angeles, em 4 de março. Três dias depois, termina a votação para o Oscar, que encerra a temporada de premiações com sua luxuosa cerimônia em 12 de março.

Agence France-Presse