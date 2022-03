Trailer oficial de Sonic 2 – O Filme já está disponível

O longa dirigido por Jeff Fowler e roteirizado por Pat Casey & Josh Miller e John Whittington chega aos cinemas no dia 07 de abril

O ouriço favorito de todo o mundo está de volta para uma incrível aventura em SONIC 2 – O Filme. Após ficar em Green Hills, Sonic quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se junta ao seu próprio coadjuvante, Tails, e juntos embarcarão em uma jornada pelo mundo para encontrar a esmeralda, antes que ela caia em mãos erradas.

Dos cineastas de Velozes e Furiosos e Deadpool, SONIC 2 – O FILME é estrelado por James Marsden, Ben Schwartz dublando Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey reprisando seu papel, junto ao novo elenco: Shemar Moore, Idris Elba dublando Knuckles, e Colleen O’Shaughnessey dublando Tails.

Foto/Reprodução

Apresentado pela Paramount Pictures, em associação com SEGA Sammy Group, o filme é dirigido por Jeff Fowler. O longa é uma produção Original Film / Marza Animation Planet / Blur Studio.

Confira o trailer https://www.youtube.com/watch?v=tGIJhiScKbk

Direção:

Jeff Fowler

Roteiro:

Pat Casey & Josh Miller e John Whittington

Argumento:

Pat Casey & Josh Miller

Baseado no videogame SEGA

Produção:

Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara, Hitoshi Okuno

Produção Executiva:

Haruki Satomi, Yukio Sugino, Shuji Utsumi, Nan Morales, Tim Miller

Elenco:

James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey, com Idris Elba e Jim Carrey