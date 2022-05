‘Top Gun: Maverick’ é a maior bilheteria de estreia da carreira de Tom Cruise

O longa estreou em 62 países, o filme gerou até este domingo (29) uma arrecadação global de pelo menos US$ 248 milhões

O filme “Top Gun: Maverick” se tornou a estreia de maior sucesso comercial da carreira de Tom Cruise ao atingir a arrecadação de US$ 126,7 milhões –o equivalente a cerca de R$ 597 milhões– nos três primeiros dias de exibição nos cinemas dos Estados Unidos, segundo a revista especializada The Hollywood Reporter.

Essa é a primeira vez em que Tom Cruise protagoniza um filme que ultrapassa a marca dos US$ 100 milhões em bilheteria nesse intervalo a partir do lançamento. Com estreia em 62 países, o filme gerou até este domingo (29) uma arrecadação global de pelo menos US$ 248 milhões, ou R$ 1,169 bilhões.

O novo “Top Gun” marca a volta de Cruise ao personagem Pete “Maverick” Mitchell, que ele já havia interpretado na primeira versão do filme, lançada nos anos 1980 e dirigida por Tony Scott.

Aos 59 anos de idade, o ator chamou a atenção neste último trabalho por sua aparência congelada no tempo, disfarçando sua trajetória em Hollywood, que passou por quase todos os gêneros do cinema. Ele trabalhou com diretores como Stanley Kubrick, Brian De Palma, Steven Spielberg e Paul Thomas Anderson, além de ter protagonizado franquias populares como “Missão Impossível”.