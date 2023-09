Tomorrowland e Amazon Music apresentam o documentário ‘We Are Tomorrow’

O documentário nada mais é do que uma prova do espírito presente no festival e a comunidade global que vem sendo criada ao redor dele

O Tomorrowland, maior festival de música eletrônica do mundo, em parceria com o Amazon Music, apresenta o “We Are Tomorrow”, documentário que promove uma visão ampla da paixão pela música e união que constrói a comunidade global do evento.

O curta estreia hoje no YouTube e no Amazon Music.

‘We Are Tomorrow’ fala sobre as jornadas únicas de quatro People of Tomorrow, de diferentes nacionalidades, unidas pela edição da Bélgica de 2023: o produtor musical brasileiro Alok, Carlos do Peru, Alwyn da Índia e Veronika da Ucrânia.

O documentário nada mais é do que uma prova do espírito presente no festival e a comunidade global que vem sendo criada ao redor dele, há quase 20 anos. Dirigido pelo belga Wim Bonte, ‘We Are Tomorrow’ é uma jornada cinematográfica de 30 minutos de duração, retratando as fabulosas histórias de Alok e sua família musical; de dois refugiados ucranianos – Veronika e Mykola – que foram ao festival como voluntários; o peruano Carlos que encontrou o amor em um arquiteto da Antuérpia, Kurt; e o Alwyn que é indiano-australiano e levou sua irmã para esta aventura pela primeira vez.

“Estar no Tomorrowland é a validação de que fiz a escolha certa. Fazer parte dos artistas que se apresentam no Tomorrowland é deixar para trás qualquer dúvida sobre se eu deveria ou não ter me tornado DJ. A história do Tomorrowland se mistura com a minha. Muitas coisas aconteceram na minha trajetória profissional e, acredito, que na dinâmica do festival também. A cada reencontro nosso, seja na Bélgica ou no Brasil, é especial”, declara Alok, estrela do doc.