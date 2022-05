Tom Cruise diz que jamais deixaria ‘Top Gun’ estrear no streaming em Cannes

O ator foi ao Festival de Cannes para receber uma homenagem por seus mais de 30 anos de carreira e apresentar a sequência do clássico

Em Cannes para o lançamento de “Top Gun: Maverick”, continuação de um dos maiores clássicos da década de 1980, Tom Cruise disse que jamais deixaria que o filme estreasse direto no streaming, mesmo diante das incertezas da pandemia que levaram vários blockbusters a pularem as salas de cinema.

“Esse filme jamais estrearia no streaming”, afirmou ao ator na tarde desta quarta (18), para uma plateia de mil pessoas, sobretudo jornalistas do mundo inteiro, que apinharam uma das maiores salas de cinema do Festival de Cannes.

“Isso não era nem uma questão. Nunca foi”, acrescentou ele, que reprisa no novo longa o papel do intrépido piloto de caças Pete Mitchell, 36 anos depois de “Top Gun” ser lançado.

Cruise foi ovacionado por mais de um minuto pela plateia, num misto de tietagem despudorada e reverência até que justa diante desse que é talvez o último representante de uma era de superastros de Hollywood.

O ator veio ao Festival de Cannes para receber uma homenagem por seus mais de 30 anos de carreira e para apresentar a sequência de “Top Gun”.

“Olha só”, continuou o ator, “temos que ter respeito pelas pessoas que trabalham com o cinema. E com isso quero dizer todas as pessoas, incluindo o pessoal que vende pipoca. Sabe, eu vou aos cinemas até hoje. Sim, é verdade. Eu entro na sala disfarçado e assisto aos filmes como qualquer um.”