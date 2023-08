Thiago Thomé apresenta o curta “Para Pretos, Pardos e Simpatizantes”

É o primeiro trabalho audiovisual como diretor e roteirista

O multiartista Thiago Thomé lançou ontem (30), no Rio de Janeiro, o curta-metragem “Para Pretos, Pardos e Simpatizantes”. É o primeiro trabalho audiovisual como diretor e roteirista.

No curta, Thomé apresenta o resultado do roteiro que construiu unindo música e dramaturgia. Assim, ele traz a história que une quatro canções do seu álbum “Para Pretos, Pardos e Simpatizantes | Episódio 2”, lançado recentemente.

“Orixá Resolve” ,“Brilha Comigo” (feat. MV BILL),“Café do Mesmo Pó” e “Minha Carne Preta” são as canções da trilha musical para o argumento que teve locações em pontos culturais e turísticos do Rio. No álbum, Thiago Thomé aborda importantes questões sociais, incluindo afrocentrismo, antirracismo e amor preto.

Ouça “Para Pretos, Pardos e Simpatizantes” nas plataformas digitais