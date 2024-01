Tabanka Brasil recebe a estreia do documentário experimental “Felicidade Contemporânea”

Filme promove mergulho na jornada de mulheres em busca do elemento essencial que compõe o universo da felicidade

Nesta sexta-feira (26/01), estreia o projeto Cine Tabanka com o pré-lançamento do documentário experimental Felicidade Contemporânea. O curta-metragem dirigido por Patrícia Antunes conta a história de quatro mulheres que mergulham em suas próprias histórias em busca da substância que compõe o universo da felicidade nos dias de hoje. O evento de exibição começa às 20h no Espaço Gastronômico Cultural Tabanka Brasil, na Vila Planalto. Exibições extra nos dias 25 e 26, das 12h às 14h, no Restaurante Comunitário do Paranoá nos dias 29 e 30 de janeiro, das 12h às 14h, no Restaurante Comunitário do Itapoã. Os espaços contam com acessibilidade para pessoas com deficiência. Gratuito. Livre para todos os públicos.

O filme, com duração de 29 minutos, foi/é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF) e apresenta uma reflexão sobre as transformações da felicidade, que ao longo dos tempos têm sofrido variações de acordo com os diferentes momentos da sociedade. Essas mudanças revelam como buscamos o sentido da vida em contraponto à representação da felicidade, seja ela fabricada nas redes sociais ou aquelas vendidas em pílulas.

“As pesquisas destacam a importância dessa discussão no contexto social. No entanto, a questão da felicidade ganha relevância na atualidade, mesmo que não obtenhamos uma resposta definitiva. Isso nos conduz a uma reflexão sobre o pensamento contemporâneo, onde a obsessão pela busca da satisfação imediata pode, paradoxalmente, levar a um vazio existencial”, destaca Antunes.

Dentro do cinema experimental, a diretora fez uma audição e escolheu quatro mulheres do meio artístico (as quatro são atrizes) que dão vida a suas histórias reais. São elas: Letícia Karen, Simone Borges, Letícia Fleury e Beatriz Santana.

“Felicidade é um tema muito amplo. Mas, a minha reflexão me faz pensar em como o capitalismo se apropria de tudo. Inclusive, da felicidade. Há uma ditadura da felicidade e as redes sociais te dizem isso o tempo todo e as pessoas vão ficando infelizes. E hoje, fazendo este filme, vi o quanto as pessoas estão só e o quanto a vida comunitária faz falta”, ressalta Patrícia.

Serviços

Lançamento: Espaço Gastronômico Cultural Tabanka Brasil, Avenida Rabelo, nº 21 – Vila Planalto

Data: Sexta-feira, 26 de janeiro

Horário: 20 horas

Exibições extras:

Restaurante Comunitário do Paranoá nos dias 25 e 26, das 12h às 14h

Restaurante Comunitário do Itapoã dias 29 a 30, das 12h às 14h