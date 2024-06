Sydney Sweeney: quem é a nova queridinha de Hollywood e quais seus filmes e séries

Sydney Sweeney, atriz de Hollywood, tem chamado atenção nos últimos tempos. Atualmente como protagonista do terror Imaculada, também esteve em filmes como Madame Teia, Todos Menos Você e Reality, além de séries como White Lotus, Euphoria e Handmaid’s Tale.

Nascida no Estado de Washington, nos Estados Unidos, em 12 de setembro de 1997, fez diversas pequenas aparições em séries e filmes ao longo de sua carreira na infância e adolescência, e começou a ter mais aparições de destaque já na vida adulta.

Alguns de seus trabalhos mais elogiados renderam indicações em prêmios importantes, como o Emmy (2022) por suas atuações em Euphoria e The White Lotus, em categorias diferentes como atriz coadjuvante.

Curiosamente, a atriz também esteve presente em um dos clipes mais recentes da banda Rolling Stones, Angry. O material está disponível no YouTube. Desde 2022, ela é noiva do produtor Jonathan Davino, com quem começou a se relacionar em 2018.

Confira abaixo alguns dos principais trabalhos de Sydney Sweeney na TV e no cinema.

Séries de Sydney Sweeney

Everything Sucks! (2018, Netflix): Na série, aparece como Emaline Addario, adolescente que inicialmente se relaciona com o personagem de Elijah Stevenson, mas depois se envolve com outra mulher, vivida por Kate Messner.

The Handmaid’s Tale (2017, Star+, Prime Vídeo, Paramount+): Sweeney aparece na 2.ª temporada da série como a mulher de Nick (Max Minghella) na trama.

Objetos Cortantes (2018, Max): Série que mostra uma mulher investigando o assassinato de duas jovens em sua cidade natal. Sydney aparece como Alice, que convive com a protagonista (Amy Adams) em um hospital psiquiátrico.

Euphoria (2019, Max): Papel de maior importância em sua carreira na TV até então, a atriz deu vida a Cassie, que tem envolvimento com Chris (Algee Smith) e Nate (Jacob Elordi), além de manter uma amizade com Maddy (Alexa Demie).

The White Lotus (2021, Max): Sydney Sweeney aparece na trama como Olivia, a filha da família Mossbacher, cujos pais passam por problemas de saúde e infidelidade.

Filmes de Sydney Sweeney

Reality (2023, Prime Vídeo): Exibido no Festival de Berlim, com elogios da crítica, o filme conta a história de Reality Winner, mulher que trabalhava no setor militar e vazou informações secretas do governo dos Estados Unidos, o que lhe rendeu uma prisão.

Todos Menos Você (2023, Max): Ao lado de Glen Powell, Sydney Sweeney forma um casal que se odeia, mas vive um relacionamento de fachada para evitar pressões familiares, com piadas e cenas de nudez.

Madame Teia (2024): Ligada ao universo Marvel e aos filmes Homem-Aranha, o longa traz três personagens vividas por Sydney Sweeney, Celeste O’Connor e Isabela Merced, como ‘aprendizes’ de Mulher-Aranha sob a mentoria da própria Madame Teia (Dakota Johnson).

Imaculada (2024): Sydney Sweeney aparece como a protagonista, freira que vive num convento e se questiona sobre as razões da sua vida e de Deus. Inesperadamente, ela aparece grávida, no que é considerado como um milagre, ao mesmo tempo que outras coisas estranhas passam a aparecer no local.

Sydney Sweeney também estará no elenco de alguns filmes importantes que serão lançados num futuro próximo, mas ainda não fizeram sua estreia nos cinemas ou streaming:

Echo Valley: Filme dirigido por Michael Pearce e produzido por Ridley Scott, traz a relação entre mãe e filha, vividas por Juliana Moore e Sydney Sweeney, respectivamente, em meio a um período de crise na vida pessoal de ambas.

Eden: Dirigido por Ron Howard, o longa mostra um grupo de pessoas que busca fugir do estresse do dia a dia em uma viagem às Ilhas Galápagos. Além da atriz, constam no elenco nomes como Ana de Armas e Jude Law.

