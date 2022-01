Sucesso mundial: ‘Lulli’ que estreou em dezembro é o filme de língua não inglesa mais assistido na Netflix no mundo

O filme estrelado por Larissa Manoela, teve seu lançamento no dia 26 de dezembro e se tornou o filme mais visto no mundo na Netflix.

A Netflix divulgou nesta quarta (5) que o filme Lulli foi o filme de língua não inglesa mais visto no mundo na sua primeira semana de estreia. A obra de Thalita Rebouças contou com a participação da atriz Larissa Manoela, junto com um elenco recheado de jovens artistas. Entre eles Vinícius Redd, Amanda de Godoi, Yara Charry e Sérgio Malheiros.

O filme conta a história de uma estudante de medicina, interpretada por Larissa Manoela, que após sofrer um acidente, a jovem que era criticada por não escutar as pessoas, recebe um novo poder: ouvir o que elas estão pensando.

Além disso, o longa é caracterizado como uma comédia leve, com temática jovem, mas aborda de maneira discreta temas polêmicos como homofobia, diferença entre as classes sociais e feminismo.