Steven Spielberg revive sua infância em ‘The Fabelmans’

Cineasta conta, em seu mais recente filme, o despertar da paixão pelo cinema

Steven Spielberg estreou seu tão esperado The Fabelmans com aplausos estrondosos no Festival Internacional de Cinema de Toronto, seu filme mais autobiográfico e que o cineasta de 75 anos disse que vem construindo durante toda a sua vida.

The Fabelmans, que Spielberg escreveu com Tony Kushner, se baseia amplamente na infância do diretor – de seus pais, interpretados por Michelle Williams e Paul Dano no filme, e de sua formação inicial como cineasta. O filme começa com um garoto tímido do lado de fora de um cinema indo ver seu primeiro filme (O Maior Espetáculo da Terra). A mãe o incentiva: “Filme é sonho, querido”.

“É algo que obviamente venho pensando há muito tempo”, disse Spielberg no palco após a exibição no sábado. 10. “Eu realmente não sabia quando ia fazer isso. Não é porque eu decidi me aposentar e este é o meu canto do cisne. Não acredite em nada disso.”

Spielberg disse que falou pela primeira vez sobre o que se tornaria The Fabelmans com Kushner durante a produção de Lincoln, em 2012. O dramaturgo, disse Spielberg, desempenhou o papel de terapeuta enquanto Spielberg descarregava suas memórias Mas foi só com a pandemia que o diretor resolveu contar, pela primeira vez, sua própria história.

“À medida que a situação ficava cada vez pior, senti que, se ia deixar algo para trás, qual era a coisa que eu realmente precisava escolher e apresentar?”, questionou-se Spielberg.

O cineasta, cujas três irmãs estavam na plateia, acrescentou ainda: “Este filme é para mim uma maneira de trazer minha mãe e meu pai de volta. E também trouxe minhas irmãs – Annie, Sue e Nancy – para mais perto de mim do que eu jamais imaginei ser possível. Por isso, valeu a pena fazer o filme.”

A Universal Pictures lançará The Fabelmans em 11 de novembro em Nova York e Los Angeles antes de estreá-lo em todo o país em 23 de novembro – no Brasil, a previsão é de 9 de fevereiro de 2023. Sua estreia mundial em Toronto, no Princess of Wales Theatre, foi um evento importante e incomum. Spielberg disse, durante a apresentação, que era sua primeira vez na programação oficial de um festival de cinema.

O filme de duas horas e meia foi imediatamente recebido como uma obra grandiosa e pessoal para Spielberg, com quase certeza de desempenhar um papel de destaque no Oscar. Além de Williams, que está grávida de seu terceiro filho, e Dano, o elenco inclui Seth Rogen como um amigo próximo da família, uma breve performance de destaque de Judd Hirsch, Jeannie Berlin e o estreante Gabriel LaBelle, que interpreta Sammy Fabelman, o jovem Spielberg ficcional.

“Steven foi generoso em nos deixar entrar em sua vida”, disse Dano, que teve acesso às fotos antigas do cineasta, além de filmes caseiros e de travar longas conversas pelo Zoom com o diretor. “O objetivo era capturar a sua vida.”

Embora existam momentos de filmes que transportam Sammy, Fabelmans pode surpreender alguns pela complexidade com que une cinema e vida familiar. O cinema, neste trabalho de Spielberg, tanto traz um poder transformador quanto algo perigoso; uma maneira de expressar emoção genuína e de se esconder dela. Kushner, um colaborador frequente de Spielberg, disse que o longa demonstra como “um filme é um amigo não confiável”.

“Isso levará você a um local seguro e a segurança é algo inesperado e assustador”, disse Kushner. “Acontece uma e outra vez no filme.”

The Fabelmans é povoado por experimentos iniciais com câmeras de Super-8, pequenos filmes feitos com familiares e curtas-metragens cada vez mais ambiciosos. Todos espelham as primeiras incursões de Spielberg no cinema, embora existam algumas diferenças.

“Recriei todos os bastidores deste filme muito melhores do que aqueles que fiz quando tinha a idade de Sammy”, disse Spielberg com um sorriso. “Foi uma grande reviravolta.”

