STARZPLAY anuncia novos nomes do elenco de “The Continental”

A STARZPLAY anunciou hoje que Peter Greene (“Training Day”, “For Life”), Ayomide Adegun e Jeremy Bobb (“Russian Doll”, “The Knick”) se juntarão ao elenco da série especial The Continental, uma adaptação da franquia de filmes de sucesso da Lionsgate, “John Wick”, que será exibida pela STARZ nos EUA e STARZPLAY em todos os seus territórios na Europa, América Latina e Japão. A série é produzida para STARZ pela Lionsgate Television.

Peter Greene foi escalado para o papel de “Tio Charlie”; Ayomide Adegun para o papel de “Charon” e Jeremy Bobb para interpretar “Mayhew”. Fotos de perfil e biografias dos atores podem ser encontradas aqui.

Eles se juntam aos integrantes do elenco já anunciados: Colin Woodell como o protagonista da série, Winston Scott, a versão mais jovem do icônico personagem da franquia de filmes “John Wick”, cuja história de origem será contada nesta série especial; Hubert Point-Du Jour como “Miles”; Jessica Allain como “Lou”; Mishel Prada como “KD”; Nhung Kate como “Yen”, Mel Gibson como “Cormac” e Ben Robson como “Frankie”.

The Continental irá explorar a origem por trás do hotel para assassinos, a peça central do universo “John Wick”, através dos olhos e ações de um jovem Winston Scott, que é arrastado para a infernal cidade de Nova York em 1975 para enfrentar um passado que ele pensou ter deixado para trás. Winston traça um caminho mortal por meio do misterioso submundo de Nova York em uma tentativa angustiante de tomar o controle do icônico hotel, que serve como ponto de encontro para os criminosos mais perigosos do mundo.

Os produtores executivos Greg Coolidge (“Wayne”, “Ride Along”) e Kirk Ward (“The Turkey Bowl”, “Wayne”) irão escrever a série e atuar como showrunners. O produtor executivo Albert Hughes (“The Good Lord Bird”, “The Book of Eli”) dirigirá o primeiro e o terceiro episódios, e será produtor executivo dos três. Charlotte Brändström (“O Senhor dos Anéis”, “O Feiticeiro”) dirigirá o segundo episódio. Basil Iwanyk e Erica Lee, da Thunder Road Pictures, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick, Rhett Reese e Marshall Persinger também vão atuar como produtores executivos.

Com base nos esforços colaborativos das plataformas de filme, televisão e da Starz que pertencem à Lionsgate, The Continental dá continuidade ao crescimento de uma franquia que já gerou três filmes que arrecadaram quase U$ 584,2 milhões de bilheteria em todo o mundo e um jogo de celular de realidade virtual de sucesso. “John Wick: Chapter Four” está atualmente filmando na Alemanha, França e Japão.