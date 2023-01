Sophie Charlotte vai estrelar filme com Michael Fassbender e Tilda Swinton

Brasileira foi escalada para atuar em longa de David Fincher, diretor de ‘Garota Exemplar’ e ‘Clube da Luta’

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (18) que a atriz brasileira Sophie Charlotte está no elenco do filme “The Killer”, dirigido por David Fincher, um dos diretores mais respeitados de Hollywood. Ele já foi indicado três vezes ao Óscar.

Sophie Charlotte vai dividir as telas com nomes como Michael Fassbender e Tilda Swinton. A atriz também está na novela “Todas as Flores”, exibida na GloboPlay.

Fincher tem em seu currículo filmes aclamados, como “Seven: Os Sete Crimes Capitais”, “Garota Exemplar” e “Clube da Luta”. Desta vez, ele conta a história de um assassino profissional. A previsão é que o filme seja lançado no dia 10 de novembro na Netflix.

Essa, porém, não é a primeira produção de Fincher na plataforma. Em 2020, ele lançou Mank, longa que acompanha o processo de escrita de “Cidadão Kane”, clássico do cinema americano.

Ele também foi produtor executivo de “House of Cards” e “Mindhunter”, série que aborda a gênese do departamento do FBI especializado em entender serial killers e evitar sua ação.