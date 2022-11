Sony queria Angelina Jolie como vilã em ‘Homem-Aranha 4′, diz site

A atriz seria Vultress, a filha de Adrian Toomes, o Abutre, uma personagem original que não está nas histórias em quadrinhos

A Sony queria contratar Angeline Jolie para viver uma vilã no filme Homem-Aranha 4, cancelado em 2009. O site The Direct teve acesso antecipado ao livro With Great Power, de Sean O’Connell, que contém as informações.

A atriz seria Vultress, a filha de Adrian Toomes, o Abutre, uma personagem original que não está nas histórias em quadrinhos. Ela tentaria se vingar da morte do pai – ele fora morto pelo super-herói.

Outra possibilidade para a história seria transformar Jolie em uma “executiva talentosa” que representasse uma empresa de capital de risco. A companhia, no roteiro, tentaria comprar o Clarím Diário – um jornal fictício da Marvel.

John Malkovich também fora cogitado para estrelar Homem-Aranha 4 como Abutre – em 2017, Michael Keaton deu vida ao vilão em Homem-Aranha: De Volta Ao Lar.

A participação da personagem Gata Negra, chamada Felicia Hardy, era outra prevista na franquia. Ela poderia ter sido interpretada por Anne Hathaway.

Estadão Conteúdo