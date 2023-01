Sobrinho de Michael Jackson interpretará o cantor em filme biográfico

Filme será dirigido por Antoine Fuqua. O cineasta dirigiu filmes como “Invasão a Casa Branca” e “O Protetor”

Jaafar Jackson, 26, interpretará Michael Jackson em novo filme biográfico sobre o artista.

O jovem é filho de Jermaine Jackson, um dos irmãos mais velhos de Michael Jackson.

Filme será dirigido por Antoine Fuqua. O cineasta dirigiu filmes como “Invasão a Casa Branca” e “O Protetor”. A produção do filme começa ainda neste ano.

“Michael” será feito em cooperação com os herdeiros de Jackson. De acordo com o estúdio Lionsgate, o longa-metragem “vai explorar todos os aspectos da vida de Michael, inclusive as performances mais icônicas que levaram o cantor a ser um dos maiores artistas de todos os tempos”.

Mãe de Michael Jackson aprovou escolha. “Jaafar encarna meu filho. É maravilhoso vê-lo levar adiante a legacia artística dos Jackson”, disse Katherine Jackson.

Jaafar postou foto vestido à caráter nas redes sociais. “Me into honrado por trazer à vida a história do meu tio Michael. Para todos os fãs ao redor do mundo, vejo vocês em breve”.