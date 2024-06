Sob nova gestão, Cine Brasília promove masterclass sobre mercado audiovisual

A próxima quarta-feira (19) marca o início da gestão compartilhada do Cine Brasília. A Organização da Sociedade Civil (OSC) Box Cultural e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) assumem uma nova administração do espaço com uma programação especial. Na quinta-feira (20), o Cine Brasília terá a sua primeira atividade formativa sob a nova gestão: a Masterclass Distribuição e Mercado com o diretor da distribuidora Vitrine Filmes, Felipe Lopes.

O curso, gratuito, começa às 10h e tem duas horas de duração, com emissão de certificado. Para participar, os interessados devem preencher, até esta segunda-feira (17), um formulário de inscrição.

De acordo com o diretor Felipe Lopes, os participantes terão a chance de discutir as oportunidades no mercado audiovisual nacional e global, do ponto de vista da distribuição e exibição de conteúdo.

A OSC Box Cultural assume a gestão compartilhada do Cine Brasília ao lado da Secec pelos próximos três anos. A cerimônia de abertura do relançamento da parceria será no Dia do Cinema Brasileiro, na próxima quarta-feira (19)

“É um curso importante não apenas para quem trabalha na comercialização de filmes, mas para todos os interessados em realizar cinema. Entender estratégias de comunicação da obra com o público final é fundamental para o alinhamento de expectativas e uma maior chance de sucesso para um filme. Além disso, abre olhares para compreender o cenário atual do mercado audiovisual brasileiro e como podemos enfrentar desafios de concorrência e luta por políticas públicas amplas para o setor”, defendeu o diretor.

O objetivo da masterclass é apresentar um panorama do mercado audiovisual brasileiro atual, sobretudo após a pandemia. O encontro é considerado como um passo inicial para despertar a atenção do público de acordo com seus hábitos de consumo.

Nova gestão

“A Box Cultural foi a vencedora, com a melhor pontuação no processo. Eles já estiveram conosco antes e realizaram um trabalho exemplar. A Box já vai entrar em operação nos próximos dias para que a gente tenha uma programação com filmes e debates na essência do Cine Brasília”, afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Cláudio Abrantes.

Já a diretora-geral da Box Cultural, Sara Rocha, comemorou a parceria com o GDF: “A gente está muito feliz em seguir nesse trabalho para fazer a programação, a manutenção e o cuidado com esse equipamento tão amado pela cidade. Sem dúvidas vamos aproveitar alguns aprendizados que conseguimos desenvolver e diagnosticar na primeira etapa, procurando ampliar e melhorar algumas características e estratégias”.

Com informações da Agência Brasília