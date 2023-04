‘Shrek’ deve ter novo filme e Burro pode protagonizar a própria história

Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz são as vozes de Shrek, Burro e Fiona, respectivamente

O quinto filme da franquia “Shrek” deve sair do papel em breve com o elenco de vozes dos primeiros longas. A informação é do produtor Chris Meledandri, fundador da Illumination e parceiro criativo da DreamWorks, o estúdio que lançou a franquia do ogro verde.

“Você olha para os elementos principais, que o público gostou e faz o seu melhor para manter esses elementos. Depois tem o trabalho duro de construir novos elementos e personagens. O elenco original é uma parte grande disso”, afirmou ele ao portal Variety.

As negociações vão bem, diz Meledandri. “As conversas começaram agora, e tudo indica que os atores estão superempolgados em voltar à franquia.”

Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz são as vozes de Shrek, Burro e Fiona, respectivamente. Murphy, aliás, já tinha afirmado em janeiro que voltaria à franquia após o sucesso de “Gato de Botas 2: O Último Pedido”. Disse ainda que gostaria de ver um filme protagonizado pelo Burro.

Meledandri disse não ter dúvidas de que um longa só do Burro daria certo e que ficou entusiasmado com os comentários de Murphy.

O primeiro “Shrek” foi lançado em 2001, e o último saiu em 2011. Desde então, só foram lançados dois filmes derivados da franquia protagonizados pelo Gato de Botas –o segundo concorreu ao Oscar deste ano.