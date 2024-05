Sessões de cinema gratuitas todas as quartas na Le Corbusier

A Sala Le Corbusier, na Embaixada da França, já se tornou o ponto de encontro dos amantes do cinema francófono. O espaço exibe sessões gratuitas dedicadas às produções francesas todas as quartas-feiras, a partir das 19j. Neste mês, está recebendo o ciclo de longas- metragens “Filmagens Regionais”.

Os filmes dessa mostra prometem ser uma excelente experiência para o público que tem curiosidade em conhecer o país ou já o conhece e gostaria de vivenciar o cotidiano de algumas cidades francesas, como Tolouse –– conhecida como Cidade Rosa devido aos tijolos de terracota com os quais foram feitas suas belíssimas e históricas construções ––, e também seus monumentos e paisagens.

Nesta quarta (22/5), o longa será Grandes esperanças (De grandes espérances), de Sylvain Desclous, produzido em 2022, com Emmanuelle Bercot, Benjamin Laverhne, Rebecca Marder, Cédric Appietto, Thomas Thévenoud, Pascal Elso, Marc Barbé e Jean-Emmanuel Pagni. O drama conta a história de Madeleine, uma jovem brilhante e idealista de origem modesta, que se prepara para a prova oral da ENA na casa de férias de Antoine, na Córsega. Uma manhã, em uma estrada deserta, o casal se envolve em uma discussão acalorada que termina em tragédia. Quando eles entram nas altas esferas do poder, o segredo que os une ameaça ser revelado. E todos os golpes passam a ser permitidos. Classificação indicativa: 12 anos.

Na próxima semana, em 29 de maio, será a vez de Albatros, de Xavier Beauvois, com Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Iris Bry e Victor Belmondo.O drama policial, de 2020, conta a história de Laurent, um comandante de brigada da gendarmaria da cidade francesa Étretat, que planeja se casar com Marie, sua companheira e a mãe de sua filha, apelidada de Poulette. Apesar de seu confronto diário com a miséria social, ele adora seu trabalho. No entanto, sua vida é virada de cabeça para baixo quando ele mata acidentalmente um fazendeiro que ameaça cometer suicídio.



Recomendações de segurança



Por motivos de segurança, foram adotadas as seguintes medidas:

Haverá revista na entrada, antes do início das sessões;

Não será permitida a entrada na Sala Le Corbusier com: objetos cortantes como facas, tesouras, canivetes, entre outros similares, sprays de pimenta, ferramentas de mão-de-obra, líquidos inflamáveis, alvejantes, explosivos, venenos, ácidos, além de armas de fogo de todo tipo (inclusive, réplicas e armas de brinquedo);

Notebooks, mesmo desligados, estão proibidos na sala de projeção.

Sessões de Cinema na Sala Le Corbusier

Todas as quartas, às 19h (entrada permitida até 19h15), na Embaixada da França (SES Av. das Nações – Quadra 801 – Lote 04). Entrada gratuita.