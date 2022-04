Sequência de “Jogos Vorazes” ganha data de estreia no Brasil

“Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” é inspirado no livro homônimo lançado em 2020

Sequência do grande sucesso mundial “Jogos Vorazes”, o longa “Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” (The Hunger Games – The Ballad of Songbirds and Snakes) tem sua estreia confirmada no Brasil nesta manhã pela Paris Filmes, distribuidora da saga: 16 de novembro de 2023 exclusivamente nos cinemas.

Com produção de Nina Jacobson, Brad Simpson e Francis Lawrence, o longa teve um teaser apresentado na Cinema Con, em Las Vegas, na noite da última quinta-feira, com uma chamada avisando que “em 2023, o mundo vai descobrir quem é um canto de pássaro e quem é uma serpente.” Lawrence também assina a direção.

“Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” é inspirado no livro homônimo lançado em 2020 com um spin-off da saga que soma mais de 14,5 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros. O roteiro foi escrito pela criadora dos livros Suaznne Collings junto de Michael Arndt (Pequena Miss Sunshine, Toy Story 3, Jogos Vorazes ‑ Em Chamas, Star Wars: O Despertar da Força) e Michael Lesslie (Assassin’s Creed).

Sinopse

No retorno a Jogos Vorazes, anos antes de se tornar o tirânico presidente de Panem, Coriolanus Snow aos 18 anos vê uma chance de mudança de sorte quando é escolhido para ser mentor de Lucy Gray Baird, a garota tributo do empobrecido Distrito 12.