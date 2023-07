Sem contrato, ex-atores da Globo assinam com streaming para papéis em ‘Dona Beja’

A trama é baseada na história real de Ana Jacinta de São José, que viveu em Araxá (MG) no século 19

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE (Folhapress)

Após contratar Grazi Massafera para ser a protagonista, a Warner Bros. Discovery segue montando um elenco de nomes que foram da Globo para sua versão de “Dona Beja”. Assinaram contrato as atrizes Deborah Evelyn e Isabela Garcia, além do ator Otávio Müller. Com exceção da protagonista, os três são os primeiros nomes que estão confirmados no folhetim.

O papel de maior destaque será o de Deborah, que fará uma vilã. Isabela e Otávio estarão em núcleos secundários. As gravações devem começar ainda neste semestre. Outros nomes do elenco serão definidos nas próximas semanas, já que a direção tem feito testes com novatos. O par romântico de Grazi ainda não foi definido.

Para Deborah Evelyn, “Dona Beja” será o primeiro trabalho fora da Globo em 41 anos de carreira. Ela tinha contrato vigente até 2021, quando fez “Verdades Secretas 2”, seu último trabalho na emissora. Deborah se destacou em novelas como “Celebridade” (2003) e “Caras e Bocas” (2009).

Atriz desde os 4 anos, Isabela Garcia também fará sua estreia em novelas fora da Globo. Seu último trabalho foi em “O Sétimo Guardião” (2018), já sem contrato fixo naquela época. Sua estreia foi na clássica “O Semideus” (1973). De lá para cá, ela foi protagonista de tramas como “Bebê a Bordo” (1988) e teve papéis importantes em “Paraíso Tropical” (2007) e “Lado a Lado” (2012).

Já Otávio Müller vem trabalhado com contrato por obra com a Globo recentemente –ele foi jurado do quadro Caldeirola, no Caldeirão com Mion, exibido aos sábados. A novela mais recente do ator foi “Um Lugar ao Sol” (2021), mas ele também fez programas de humor que deixaram boa impressão no público, como “Tapas e Beijos” (2011-2015).

O texto de “Dona Beja” está a cargo de Daniel Berlinsky, que já colaborou com os textos de novelas como “Morde e Assopra”, “Gabriela” e “Amor à Vida”, todas da Globo. A produção é da Floresta, que adquiriu os direitos da obra em 2021. A adaptação promete maior representatividade e mais cenas de sexo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A trama é baseada na história real de Ana Jacinta de São José, que viveu em Araxá (MG) no século 19. Em 1986, a extinta TV Manchete exibiu uma novela (“Dona Beija”, com “i”) sobre a personalidade histórica, então vivida por Maitê Proença. A personagem se apaixonava pelo conservador Antônio Sampaio (Gracindo Júnior), mas acabava se decepcionando e abrindo um bordel.