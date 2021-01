Sem apoio do governo, Bárbara Paz faz vaquinha virtual para campanha de ‘Babenco’ no Oscar

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Bárbara Paz, 46, deu início a uma campanha de crowdfunding (financiamento coletivo), a famosa vaquinha, para a campanha de “Babenco – Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer: Parou” no Oscar.

O filme, que foi dirigido por ela, é o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para disputar uma das cinco indicações na categoria de Filme Internacional na premiação cinematográfica mais famosa do mundo. Ele também está inscrito para concorrer na categoria de documentário.

Os produtores do filme pediram ajuda do governo federal por meio da Ancine, mas não receberam aprovação até o momento. Eles calculam que os custos para fazer uma campanha publicitária forte e ganhar uma indicação pode passar de US$ 200 mil (mais de R$ 1 milhão).

A categoria de Filme Internacional é aberta para votação de todos os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Para isso, no entanto, o votante precisa se inscrever em uma comissão especial para ter acesso aos filmes concorrentes na plataforma da organização.

A meta da campanha é de arrecadar R$ 200 mil até dia 31 de janeiro. Numa segunda etapa, será lançada uma nova campanha para arrecadar outros de R$ 350 mil. Vale lembar que os coprodutores (Globo Filmes e Canal Brasil) e os apoiadores (Globo, Itaú e SpCine) também estão ajudando na campanha.

Cadastrada no site Benfeitoria, a campanha pode ser acessada por qualquer pessoa. É possível ajudar com qualquer valor, mas há recompensas para quem doar a partir de R$ 100 (um livro, sem taxa de entrega). Até este domingo (10) já foram arrecadados R$ 118.905,00.

O filme, que foi premiado no Festival de Veneza em 2019, estreou nos cinemas do Brasil em 26 de novembro e atualmente está disponível em plataformas de streaming. O longa mostra os últimos dias do cineasta Hector Babenco (1946-2016), que foi marido de Bárbara.

Os 10 pré-selecionados a Filme Internacional do Oscar devem ser revelados no dia 9 de fevereiro. Já a lista dos cinco finalistas sai no dia 15 de março. Ao todo, estão concorrendo 92 fitas de diversos países. O Oscar está previsto para ocorrer no dia 25 de abril.

As informações são da Folhapress