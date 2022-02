Saiu o novo trailer da animação “Os Caras Malvados”

A animação estreia em 17 de março nos cinemas brasileiros e conta com um time de estrelas no elenco de dublagem

A Universal Pictures apresenta novo trailer de Os Caras Malvados, que tem estreia prevista para 17 de março nos cinemas de todo o Brasil. A animação dirigida por Pierre Perifel, é baseada na série de livros infantis best-sellers do New York Times, em que cinco animais “fora da lei” estão prestes a mudarem de lado para se tornarem cidadãos exemplares.

O filme promete muito humor, personagens memoráveis e cenas de ação para toda a família, como é possível acompanhar no novo trailer. No Brasil, o elenco de dubladores conta com: Romulo Estrela como o Sr. Lobo, Agatha Moreira como Diane Raposina, Sergio Guizé como o Sr. Cobra, Babu Santana como o Sr. Tubarão, Luis Lobianco como o Sr. Piranha e Nyvi Estephan como a Srta. Tarântula.

Os Caras Malvados estreia nos cinemas brasileiros em 17 de março, confira o trailer.