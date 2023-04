Saiba por que ‘Super Mario’ e ‘Last of Us’ têm feito tanto sucesso no cinema e na TV

Ambas as produções parecem representar o fim definitivo de uma “maldição” que há décadas assombra Hollywood

“Super Mario Bros. – O Filme”, o longa-metragem que adapta o célebre game da Nintendo, já é um dos maiores sucessos de bilheteria de 2023. Agradando tanto à crítica quanto ao público, a animação, em cartaz desde 5 de abril, já faturou mais de R$ 2 bilhões apenas em bilheteria -agora o filme promete fazer a maior do ano.

A série da HBO “The Last of Us”, por sua vez, desde a estreia em janeiro é um dos assuntos prediletos da cultura pop. Já renovada para uma segunda temporada, a adaptação do game homônimo já soma mais de 40 milhões de visualizações só com o primeiro episódio.

Ambas as produções parecem representar o fim definitivo de uma “maldição” que há décadas assombra Hollywood -a do fracasso de adaptações de games para o cinema e a TV.

“Super Mario Bros.” é um exemplo. A primeira tentativa de repetir o sucesso do game nos cinemas, há 30 anos, deu errado. Malsucedida nas bilheterias e na recepção da crítica especializada, só três décadas depois a produção encontrou um público apaixonado e disposto a valorizar a obra.

Também 30 anos depois, foi a vez de “Resident Evil” patinar. A série da Netflix que o adapta -anos após uma franquia cinematográfica com Milla Jovovich que rendeu vários filmes mas nenhum prestígio- foi cancelada com apenas uma temporada exibida.

Uma pena, pois a indústria do entretenimento e os fãs conhecem muito bem o potencial que os jogos têm de serem bem-sucedidos fora de seu habitat natural -seja na literatura ou até mesmo no pornô criado espontaneamente por jogadores e sem envolvimento dos estúdios produtores.

Já no que se refere aos sucessos deste ano, “Super Marios Bros.” e “The Last of Us”, é notável em ambos o aprumo de suas respectivas produções. Elas se mantiveram fiéis ao material de origem -tanto na essência do enredo quanto no visual.

Além disso, investiram em talentos de peso. Em “The Last of Us”, por exemplo, o roteirista e criador é Craig Mazin, vencedor do Emmy pela minissérie “Chernobyl”, e os atores protagonistas são Pedro Pascal e Bella Ramsey, ambos nomes de prestígio antes mesmo de “The Last of Us” estrear.

Já “Super Mario Bros.” traz no elenco de vozes Chris Pratt, no papel do adorável encanador bigodudo, Anya Taylor-Joy como a Princesa Peach e Jack Black como o vilão, a monstruosa tartaruga Bowser.

Veja a seguir alguns exemplos das adaptações de games que Hollywood tem no gatilho para o futuro.

‘THE WITCHER’

Estreia ainda este ano a terceira temporada, que marca a última de Henry Cavill no posto de protagonista do seriado da Netflix. A quarta temporada terá Liam Hemsworth no papel do feiticeiro Geralt.

SÉRIE DE KNUCKLES

Derivada dos filmes do Sonic, a produção do Paramount+ será centrada no personagem que é tanto amigo quanto rival do ouriço azul da Sega.

‘POKÉMON’

Uma série em live-action do clássico game japonês, que se tornou uma franquia de animações icônica, está em produção pela Netflix.

‘MINECRAFT’

Com estreia agendada para abril de 2025, o longa-metragem em live-action terá Jason Momoa no papel principal.

‘ASSASSIN’S CREED’

Após um malsucedido filme com Michael Fassbender à frente do elenco, a Netflix anunciou uma série, também em live-action, do célebre game de ação e fantasia.