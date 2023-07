Relembrando Bo Goldman: roteirista de ‘Um Estranho no Ninho’ falece aos 90 anos

Bo Goldman foi agraciado com o Oscar de melhor roteiro por duas vezes

Nesta terça-feira (27), Robert Goldman, mais conhecido como Bo Goldman, faleceu em Helendale, Califórnia, aos 90 anos. Todd Field, seu genro e diretor do filme “Tar”, confirmou a morte, mas não revelou detalhes sobre a causa.

Bo Goldman foi agraciado com o Oscar de melhor roteiro por duas vezes: a primeira em 1975 por “Um Estranho no Ninho”, e a segunda em 1980 por “Melvin e Howard”.

Sua jornada no cinema teve início com um convite do diretor Milos Forman, impressionado com seu primeiro roteiro “Shoot The Moon”. A partir disso, Goldman adaptou o romance de Ken Kesey, dando vida ao clássico “Um Estranho no Ninho”, estrelado por Jack Nicholson como um paciente psiquiátrico rebelde em uma clínica.

O filme recebeu grande reconhecimento, sendo eleito melhor filme naquele ano e rendendo Oscars para Forman, Nicholson e Louise Fletcher, que interpretou a enfermeira Ratched.

Apesar do sucesso, Goldman ainda tinha dúvidas sobre si mesmo como escritor, mas essas incertezas foram dissipadas com “Melvin e Howard”, que lhe rendeu o segundo Oscar de melhor roteiro original. O filme, baseado na vida de Melvin Dummar, contava a história de um homem que alegava ser beneficiário da fortuna de Howard Hughes.

Ao longo de sua carreira, Bo Goldman também colaborou com o diretor Martin Brest nos filmes “Perfume de Mulher” (1992), estrelado por Al Pacino, e “Encontro Marcado” (1998). Sua genialidade e talento no universo do cinema deixarão saudades na indústria cinematográfica.