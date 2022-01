Realidade virtual é destaque em “Belle”

A realidade virtual e como seria uma vida no metaverso é destaque no anime Belle que estreia nesta quinta-feira exclusivamente nos cinemas.

A animação dirigida por Mamoru Hosoda, diretor nomeado pela Academia, foi aplaudida por 14 minutos no Festival de Cannes e tem nota de 95% no Rotten Tomatoes pela avaliação da crítica e do público.

Em “Belle”, Suzu é uma menina pouco popular entre seus amigos de escola, mas depois de entrar no Universo U sua vida mudou para sempre. Na plataforma de realidade virtual ela é Belle, uma cantora de sucesso conhecida e amada por todos. E é nesse universo onde ela conhece uma criatura misteriosa que a leva a viver aventuras em uma jornada de autodescobrimento.

A estreia acontece nesta quinta-feira, 27 de janeiro, exclusivamente nos cinemas e além de mergulhar na realidade virtual, o público pode esperar por uma trilha sonora envolvente e uma história emocionante com paralelo à história de A Bela e a Fera em uma releitura para o universo anime.

Sinopse

Suzu é uma estudante de ensino médio de 17 anos que mora em uma aldeia rural com o pai. Por anos, ela foi apenas uma sombra de si mesma. Um dia, ela entra em “U”, um mundo virtual de 5 bilhões de membros na internet. Lá, ela não é mais Suzu, mas Belle, uma cantora mundialmente famosa. Ela logo se encontra com uma criatura misteriosa. Juntos, eles embarcam em uma jornada de aventuras, desafios e amor, em busca de tornarem-se quem realmente são.

Confira o trailer!!!