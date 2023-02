Reação a tapa de Will Smith no Oscar foi inadequada, diz presidente da Academia

Janet Yang afirmou, em almoço com os indicados, que instituição deve ser mais transparente e que o incidente ocorrido em 2022 foi inaceitável

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood teve uma reação “inadequada” ao tapa que Will Smith desferiu em Chris Rock na cerimônia do Oscar de 2022, afirmou Janet Yang, presidente da instituição.

Na cerimônia daquele ano, Smith, que venceu o prêmio de melhor ator por “King Richard: Criando Campeãs”, agrediu Rock após se enfurecer com uma piada que o comediante fez a respeito da cabeça careca da mulher de Smith, a atriz Jada Pinkett Smith.

Ela havia d alopecia, que causa queda de cabelo.

Segundo a Variety, este ano, no tradicional almoço com os indicados, Yang disse aos presentes que o incidente, sem precedentes, foi “totalmente inaceitável” e que a Academia precisa ser mais “transparente”.

“Precisamos nos responsabilizar pelas nossas ações e, particularmente nos tempos de crise, agir rapidamente, com compaixão e decisivamente, pois nós mesmos e pela nossa indústria”, declarou na última segunda-feira (13). “Vocês deveriam e podem esperar não menos que isso de nós daqui para frente.”

No mês seguinte após o ocorrido, Smith renunciou voluntariamente à Academia, assim deixando de ser membro da mesma antes de ela anunciar medidas. Em seguida, um conselho da instituição por trás do Oscar decidiu banir o ator de todos os seus eventos por dez anos, mas Smith permanece elegível para indicações e vitórias. Smith pediu desculpas a Rock em julho daquele ano.

A cerimônia do Oscar deste ano está agendada para 12 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood. “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” lidera com 11 indicações.