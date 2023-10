Projeto social forma atores LGBTQIAP+ no Sol Nascente

A oficina de teatro transformou a vida dos jovens, que agora vão se apresentar pela primeira vez para o público

A segunda edição do Projeto Felicidade levou arte, inclusão e empoderamento para a comunidade LGBTQIAP+ do Sol Nascente e região.

Os sete meses de oficina de teatro, produzida pela Casa dos 4 e patrocinada pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FACDF), transformaram a vida de 10 jovens da região administrativa, que se dedicaram ao aprendizado e agora vão se apresentar, pela primeira vez, no palco de grandes teatros da cidade.

A aluna Isabel Cristina da Silva, conta que participar da oficina teatral mudou totalmente a vida dela, não só profissionalmente, mas também culturalmente. “Nós, que moramos nesses locais, temos pouca oportunidade de conseguir assistir a um cinema, imagine então participar de um teatro. É algo praticamente inacessível. Com esse projeto, a arte chegou aonde muitos acham que não precisava chegar”, comenta.

Segundo ela, a iniciativa impulsionou, ainda, o relacionamento social dos participantes, proporcionando a eles confiança de se abrirem para o mundo. “Foram momentos incríveis, que me mostraram que eu tenho, sim, o direito de ser quem sou e o fato de eu existir já é um ato político. Ou seja, eu devo lutar não só pelos meus direitos, mas por toda a minha comunidade, principalmente, por ser uma mulher preta, favelada e lésbica”, destaca Isabel.

Para celebrar a emocionante jornada, os jovens atores e atrizes, juntamente com o dramaturgo Alexandre Ribondi, que faleceu no decorrer da oficina, e a atual diretora Fernanda Jacob, construíram um roteiro com base nos depoimentos pessoais de cada um, abordando as temáticas sensíveis enfrentadas na periferia do Distrito Federal e as problemáticas relacionadas à vivência nesse contexto.

“A força está no coletivo e, por isso, o processo inteiro foi elaborado com a ajuda de todos. Costumo dizer que as nossas dores podem servir como impulso para seguir um outro caminho, com o intuito de que seja uma transformação. Para nós, o que importa, de fato, é compartilhar um cotidiano que possa ser de vivência e não de sobrevivência”, destaca Fernanda.

O espetáculo “A Volta da Felicidade” promete emocionar o público, falando de aceitação, julgamento, autoestima e desafios de pessoas LGBTQIAP+. Será “a verdade nua e crua”, como dizia o idealizador Alexandre Ribondi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A peça será apresentada, gratuitamente, para a população em diversos locais do DF, como Ceilândia, Gama, Planaltina, Samambaia, Taguatinga e Asa Sul. Além disso, estudantes de escolas públicas serão convidados a prestigiar essa experiência teatral única.

“Nosso objetivo é alcançar todos os tipos de públicos, desde os que já estão familiarizados com as questões LGBTQIAP+, até aqueles que não tiveram a oportunidade de compreender esse universo. Isso porque acreditamos que a informação fortalece, acolhe e, principalmente, ajuda a salvar vidas”, conclui Fernanda.