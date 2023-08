Projeto exibe e debate filmes em sessões gratuitas no Espaço Cultural Renato Russo

Oficina Narrativar é voltada para alunos do ensino médio em preparação para o Enem

Estão abertas as inscrições para a oficina Narrativar. Em formato de cineclube, o projeto tem sessões sempre aos sábados, a partir de 19 de agosto, às 14h, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). A programação tem dez filmes, que são exibidos, comentados e debatidos, sob o comando do psicanalista Luiz Buff. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

A oficina é voltada para alunos do ensino médio em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também para quem se interessa em entender melhor a forma, a construção, o conteúdo e as intenções de uma produção cinematográfica. “Vamos discutir os filmes em grupo e trabalhar formas práticas de extrair seu valor para o dia-a-dia por meio da análise de narrativa, dos conceitos de estrutura, símbolo e roteiro”, detalha Luiz. O projeto é realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF)

Na lista de filmes selecionados para o Narrativar, estão grandes obras, como “Blade Runner”, de Ridley Scott; “Alucinações do Passado”, de Adrian Lyne; e “Uma história de amor”, de Sonja Prosenc. Para o psicanalista e estudioso do cinema, “interpretar é digerir, no sentido de consumir algo e retirar sua energia vital”

Cinema para digerir

O Narrativar é um projeto concebido e executado pelo Vídeo: Verso Cineclube, que realiza, desde 2021, ciclos de exibições e debates cinematográficos, em clima intimista e que realiza temporadas como , em casas como a Infinu, além de temporadas temáticas como “Menor que 90 Minutos”, “Procurando MEMO” e “Amor! (Zero Açúcar)”.

Programação de filmes

“Noite dos arrepios”, de Fred Dekker (1986)

“Blade Runner”, de Ridley Scott (1982)

“Alucinações do Passado”, de Adrian Lyne (1990)

“Anos 90”, de Jonah Hill (2018)

“Dois Irmãos: Uma Viagem Fantástica”, de Dan Scanlon (2020)

“O Nó do Diabo”, de Ramón Porto Mota (2017)

“Vivendo no Limite”, de Martin Scorsese (2000)

“Aniquilação”, de Alex Garland (2018)

“Dead Man”, de Jim Jarmusch (1995)

“Uma História de Amor”, de Sonja Prosenc (2019)

SERVIÇO

Narrativar

Sábados de 19 de agosto a 21 de outubro, sempre às 14 horas

No Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Inscrições gratuitas pelo link bit.ly/Narrativar2023 até 18 de agosto

Instagram: instagram.com/videoversocineclube