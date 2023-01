Sony divulga cena inédita de “O Pior Vizinho do Mundo”

O longa é inspirado no romance best-seller do New York Times, “Um homem chamado Ove”, escrito pelo jornalista sueco Fredrik Backman

Para comemorar a chegada de “O Pior Vizinho do Mundo” aos cinemas, a Sony Pictures acaba de divulgar cena inédita do filme estrelado por Tom Hanks, que também assina a produção ao lado de Rita Wilson, Gary Goetzman e Fredrik Wikström Nicastro. A cena mostra o momento que Otto Anderson (Tom Hanks), um viúvo ranzinza e regrado, conhece os novos vizinhos, Marisol (Mariana Treviño) e Tommy (Manuel Garcia-Rulfo), com quem acaba criando uma amizade improvável. O filme, dirigido por Marc Foster, tem roteiro do indicado ao Oscar David Magee. A trama é inspirada no romance best-seller do New York Times, “Um homem chamado Ove” (Ed. Rocco), escrito pelo jornalista sueco Fredrik Backman.

Sinopse:

Baseado no engraçado e emocionante livro #1 da lista de mais vendidos do New York Times, “O Pior Vizinho do Mundo” conta a história de Otto Anderson (Tom Hanks), um viúvo rabugento que é muito apegado ao modo de vida que estabeleceu para si. Quando uma família jovem e cheia de vida se muda para a casa ao lado, ele conhece uma a esperta e extremamente grávida Marisol, e eles desenvolvem uma amizade improvável que vai virar seu mundo de cabeça pra baixo. Viva uma divertida e calorosa história sobre como algumas famílias podem se formar em lugares onde menos esperamos.

Dirigido por Marc Foster (“Em Busca da Terra do Nunca”), “O Pior Vizinho do Mundo” é estrelado por Tom Hanks (“Filadélfia”; “Forrest Gump: O Contador de Histórias”; “Náufrago”), Mariana Treviño (“Club de Cuervos”), Rachel Keller (“Fargo”) e Manuel Garcia-Rulfo (“Sete Homens e Um Destino”). O roteiro foi escrito pelo nomeado ao Oscar® David Magee (Melhor Roteiro Adaptado por “A Vida de Pi”, 2012; Melhor Roteiro Adaptado por “Em Busca da Terra do Nunca”, 2004) baseado no livro fenômeno de vendas “Um Homem Chamado Ove” de Fredrik Backman. O filme também é baseado no filme sueco escrito e dirigido por Hannes Holm. O filme é produzido por Rita Wilson, Tom Hanks, Gary Goetzman e Fredrik Wikström Nicastro.

