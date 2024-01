‘Oppenheimer’ e ‘Barbie’ são os favoritos para liderar indicações ao Oscar

As indicações ao Oscar serão anunciadas nesta terça-feira (23) em meio a grandes expectativas em torno do fenômeno “Barbenheimer”

Los Angeles, Estados Unidos

Por Paula RAMON

As indicações ao Oscar serão anunciadas nesta terça-feira (23) em meio a grandes expectativas em torno do fenômeno “Barbenheimer”, na liderança da temporada de prêmios em Hollywood, depois de lotar as salas de cinema.

Os dois filmes, que estrearam no mesmo fim de semana nos Estados Unidos, arrecadaram 2,4 bilhões de dólares (11,87 bilhões de reais) de bilheteria e esperam sua consagração na 96ª edição da premiação da Academia.

“Oppenheimer”, de Christopher Nolan, sobre o pai da bomba atômica, é favorito para as indicações de Melhor Filme e Melhor Diretor, além de várias outras categorias técnicas.

“Barbie”, de Greta Gerwig, também lidera as previsões para as indicações mais importantes da noite, embora alguns especialistas a considerem em desvantagem por se tratar de uma comédia, gênero pouco favorecido na premiação.

O filme com maior bilheteria de todos os tempos, 1,4 bilhão de dólares, enfrenta a concorrência de “Pobres criaturas”, de Yorgos Lanthimos. A ficção científica, que também foca na transformação de sua protagonista à medida que descobre um mundo dominado por homens, pode ser indicada a Melhor Filme e Melhor Diretor.

“Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese, sobre as repentinas mortes de indígenas osage na década de 1920 em Oklahoma em meio a um “boom” do petróleo, e a comédia dramática “Os Rejeitados”, ambientada em uma escola americana nos anos 1970, completam o quadro das principais apostas.

– Atuação –

Emma Stone (“Pobres criaturas”) e Lily Gladstone (“Assassinos da Lua das Flores”), a primeira atriz de origem indígena a ganhar um Globo de Ouro, parecem fortes candidatas.

Carey Mulligan, que interpreta a esposa do compositor Leonard Bernstein em “Maestro”, e Margot Robbie, que deu vida à Barbie, também estão entre as favoritas.

No gênero masculino, ninguém duvida que Cillian Murphy, na pele de J. Robert Oppenheimer, conquistará a indicação.

Paul Giamatti, por seu papel em “Os Rejeitados”, posiciona-se firme como candidato à indicação, assim como Bradley Cooper (“Maestro”), Jeffrey Wright (“American Fiction”), Colman Domingo (“Rustin”) e Leonardo DiCaprio (“Assassinos da Lua das Flores”).

As categorias de coadjuvante devem ser disputadas por atores como Robert De Niro, Robert Downey Jr., Ryan Gosling e Willem Dafoe, e atrizes como Emily Blunt, Danielle Brooks, Jodie Foster e Da’Vine Joy Randolph.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas recebeu votos de membros de 93 países. A 96ª cerimônia do Oscar será conduzida pelo comediante Jimmy Kimmel, em 10 de março, em Hollywood.

